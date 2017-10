ATP Vienna, le semifinali

Non prima delle 14, a Vienna, sono in programma le semifinali. Una sola testa di serie ancora in corsa. Jo Tsonga punta a consolidare la sua striscia di successo, dopo il titolo ad Anversa della scorsa settimana. Cammino nobile per il transalpino, chiamato a domare prima Dzumhur - re a Mosca - e poi A.Zverev, un annunciato n.1. La conferma di una condizione psico-fisica invidiabile, una candidatura da favorito. A confermare l'assunto, i numeri che introducono alla partita odierna. Tsonga attende infatti Kohlschreiber. Due tennisti di lungo corso, si tratta dell'undicesimo confronto tra i due. 10-0 per il francese, con l'ultimo appuntamento che riconduce proprio qui a Vienna. 76 62 Tsonga. Kohlschreiber deve sconfiggere una vera e propria maledizione. Parte in difetto, ma forte di prestazioni importanti. 1T con Isner, ieri sigillo con Schwartzman, uno dei giocatori al momento più solidi.

Prima del match tra Tsonga e Kohlschreiber, apertura con Edmund e Pouille. Il 28enne Pouille cerca un deciso riscatto dopo alcune apparizioni rivedibili. KO al 1T a Metz e Pechino, fermato al 2T a Shanghai, prova a riaccendere i motori. L'affermazione con Gasquet può fungere da trampolino. Edmund, di contro, si presenta senza particolare pressione, bravo a cogliere un tabellone non impossibile. Ferrer, Novak e Struff, ora Pouille, un'occasione. 1-1 il conto dei precedenti, in Davis squillo transalpino, a Brisbane W Edmund, con il ritiro di Pouille nel corso del secondo parziale.

Il programma

CENTRE COURT STARTS AT 2:00 PM

SF Kyle Edmund VS Lucas Pouille

SF (8) Jo-Wilfried Tsonga VS Philipp Kohlschreiber