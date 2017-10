Atp Parigi-Bercy 2017, il tabellone. Fonte: Rolex Paris Masters/Twitter

Mentre sono in corso le fasi cruciali dei tornei di Vienna (Atp 500) e Basilea (250), il circuito maschile si prepara per l'ultimo Master 1000 stagionale, che prenderà il via lunedì prossimo sul veloce indoor di Parigi-Bercy. Classico appuntamento di fine stagione, che per i migliori otto è un antipasto delle Finals di Londra, mentre per gli altri giocatori è il preludio a un periodo di vacanza prima del ritorno in campo tra fine dicembre e gli inizi di gennaio. Sorteggiato il tabellone del torneo, con Rafa Nadal e Roger Federer prime due teste di serie: non ci sono però ancora certezze sulla partecipazione del fuoriclasse elvetico all'evento parigino.

Nadal presidia ovviamente la parte alta del seeding. Il maiorchino usufruirà di un bye al primo turno, come tutte le sedici teste di serie, per esordire contro uno tra il tedesco Mischa Zverev e il giovane sudcoreano Hyeon Chung, già qualificato per le Next Gen Finals. Possibile terzo turno con un altro spagnolo, Albert Ramos-Vinolas, che sulla strada potrebbe avere però un altro giovane, il russo Karen Kachanov, impegnato all'esordio contro l'uruguaiano Pablo Cuevas. In quarti di finale probabili avversari di Nadal uno tra Sam Querrey e Pablo Carreno Busta. Sia l'americano che lo spagnolo non sembrano infatti avere sulla loro strada giocatori in grado di impensierirli. Il secondo quarto del tabellone si apre con il tedesco Alexander Zverev, testa di serie numero quattro, reduce dall'eliminazione ai quarti di Vienna, che al secondo turno sfiderà uno tra lo statunitense Steve Johnson e l'olandese Robin Haase. Possibile terzo turno con l'argentino Juan Martin Del Potro, numero undici, atteso all'esordio dal vincitore del match di primo turno tra il francese Gael Monfils e l'azzurro Paolo Lorenzi. In quarti, Zverev o Del Potro dovrebbero affrontare il bulgaro Grigor Dimitrov, ma il numero sei del tabellone parigino dovrà prima evitare le insidie francesi di uno tra Richard Gasquet e Benoit Paire, poi eventualmente eliminare l'americano John Isner, che sulla sua strada avrà l'argentino Diego Schwartzman o il serbo Viktor Troicki.

La parte bassa del tabellone si apre invece con il belga David Goffin, numero sette, atteso all'esordio da uno tra il francese Adrian Mannarino e lo spagnolo David Ferrer. Terzo turno possibile con Jo-Wilfired Tsonga, che alla prima dovrà piegare la resistenza del connazionale Julien Benneteau o del giovane canadese Denis Shapovalov. In quarti, per Goffin o Tsonga, ecco chi uscirà indenne dall'ottavo presidiato dal croato Marin Cilic, in cui è presente anche il regolarista spagnolo Roberto Bautista Agut (zona del tabellone infarcita di qualificati). Ecco poi l'austriaco Dominic Thiem, già qualificato per le Finals ma in grave difficoltà, subito contro un qualificato o con lo statunitense Ryan Harrison. Per Thiem rischio Kevin Anderson al terzo turno, oppure una mina vagante come lo spagnolo Fernando Verdasco o il russo Andrey Rublev. In quarti, l'austriaco - o chi per lui - affronterebbe poi Roger Federer (posto che l'elvetico partecipi), che al secondo turno attende il vincente tra il transalpino Pierre-Hugues Herbert e Feliciano Lopez, per poi sfidare uno tra l'americano Jack Sock e il francese Lucas Pouille (di mezzo, il britannico Kyle Edmund). Ecco i quarti di finale di Parigi-Bercy se dovesse essere rispettato l'ordine stabilito dalle teste di serie:

Nadal (1) - Carreno Busta (8)

A. Zverev (4) - Dimitrov (6)

Goffin (7) - Cilic (3)

Thiem (5) - Federer (2)