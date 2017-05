Tennis, WTA Stoccarda - Risultati Day 6

Fonte: Porsche Tennis Grand Prix/ Facebook

Entra nel vivo il Porsche Tennis Grand Prix, WTA Premier in corso a Stoccarda. Nella giornata odierna si sono svolti i quarti di finale; teatro sempre il Centre Court ove si sono svolti i match. Andiamo a scoprire i risultati.

Non svegliateci, anzi, non svegliatela. Un anno e 3 mesi dopo l'ultima apparizione, Maria Sharapova getta in campo quel tennis imperioso capace di destabilizzare chiunque le si pari davanti. Il rodaggio è durato giusto due game, grazie ai quali Vinci si era portata sul 2-0 con break. Da lì è tornata la combattente, la glaciale siberiana - non poteva essere altrimenti - che impaurisce ed azzanna, taglia e cuce, mordendo solo con lo sguardo. Ieri derby dominato contro la Makarova, oggi risolta con facilità la pratica Kontaveit. Testa a testa equilibrato fino al 3-3, poi Masha mette il turbo e piega il match dal lato russo. Dominio nel primo set, altrettanto nel secondo quando si fa recuperare il break sul 5-3 ma con la stessa tenacia se lo riprende con gli interessi nel game successivo. Con questa vittoria torna tra le top 300. Adesso la attende Mladenovic, ostacolo difficile e banco di prova impegnativo.

Ed eccola qui, brilla anche lei, Kristina Mladenovic, capace di esprimere un tennis strabiliante, offensivo e ficcante. Ieri Kerber, oggi Suarez Navarro; due tenniste autoritarie e talentuose - la teutonica è N°2 del mondo, Carla ex top ten - battute senza particolari patemi. Che sia la maturazione finale della classe '93, la quale ha estratto dalla fondina un servizio preciso e profondo ed un dritto davvero pesante. La transalpina ha lasciato la miseria di 5 giochi all'iberica, non di certo nella sua stagione migliore - ovvio - ma pur sempre difficile da battere ed arginare.

Incontro di boxe tra Karolina Pliskova e Siegemund, durato la bellezza di 3h e 10m. Una vera e propria lotta senza esclusione di colpi, imbastita sin dal primo 15. Primo set da 1h e 18m, secondo da 1h ed 11m; 7-6 Siegemud, 7-5 Pliskova, c'è bisogno del terzo set decisivo. Qui è decisivo il break conquistato dalla tedesca nel secondo gioco, Karo non riesce a replicare ed esce mestamente con il 6-3 finale.

Nessun problema invece per Simona Halep, la quale ha battuto facilmente Sevastova con il punteggio di 6-3 6-1

Risultati

[WC] M. Sharapova - [Q] A. Kontaveit 6-3 6-4

K. Mladenovic - C. Suarez Navarro 6-3 6-2

[2] Ka. Pliskova - [WC] L. Siegemund 7-6 5-7 3-6

[4] S. Halep - A. Sevastova 6-3 6-1