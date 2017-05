WTA Praga - Impresa Giorgi, oggi la Wozniacki - Source: Harry How/Getty Images North America

Camila Giorgi illumina Praga. La tennista di Macerata soffoca l'urlo di casa e batte in due set Karolina Pliskova, prima testa di serie, una delle giocatrici più forti del panorama mondiale. A tratti, è una Giorgi incontenibile, per potenza e continuità. Disegna il campo, acuisce le lacune di giornata della Pliskova, sale di intensità e forza con il passare dei minuti. Limita gli errori Camila, ha la giusta tenuta per replicare all'ovvio tentativo di ritorno della forte rivale. Il tie-break del primo set è il punto di volta, la Giorgi chiude e varca la porta del successo. 62 nel secondo, squillo italiano. Da segnalare, sempre per quel che concerne gli incontri di primo turno, l'affermazione in tre, dopo due ore e trenta, della Vondrousova, che torna ad alzare la voce dopo il titolo a Biel. Supera la Witthoeft e onora la wild card.

Quest'oggi, il debutto di Caroline Wozniacki. Un solo torneo post Miami. Quarti a Charleston, KO con la Ostapenko. A seguire, sempre sul Centrale, la Strycova. Gioca con la Goerges, per la nona volta in carriera. Bilancio in perfetto equilibrio, a Biel, ritiro teutonico in avvio di terzo set. Kovinic - Siniakova e Safarova - Kucova archiviano la giornata sul rettangolo principale. Dopo un buon abbrivio sul veloce, interessante valutare sul rosso la Safarova.

La Stosur, quarta forza del torneo, duella con la Rodina sull'uno, campo che accoglie anche la veterana Jankovic, attesa all'esame Kr.Pliskova. Da circoletto rosso il match sul 2 tra Ostapenko e Tsurenko, rivincita del confronto di Acapulco. Sigillo ucraino in quell'occasione. La Tsurenko è, da alcune settimane, sottotono, la Ostapenko, di contro, cavalca un ottimo momento, come dimostra la recente finale a Charleston su questa superficie. A Stoccarda, dopo il labirinto di qualificazione, passo falso con la Vandeweghe.

Il via alle 11.

Risultati

Giorgi - Ka.Pliskova 76 62

Dodin - Beck 75 64

Wang - Sakkari 61 46 62

Vondrousova - Witthoeft 67 75 62

Il programma