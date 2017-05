WTA Praga - Bene la Wozniacki, torna in campo la Giorgi

Source: Julian Finney/Getty Images North America

Dopo l'impresa targata Giorgi - successo all'esordio con la prima testa di serie, Karolina Pliskova - a Praga tocca a Caroline Wozniacki, tennista di riferimento nella parte bassa del tabellone. La danese entra nella competizione con la Doi e supera l'ostacolo nipponico senza eccessive difficoltà. Il parziale d'apertura è un concerto di qualità e forza, perentorio 60, nel secondo la Wozniacki deve spremersi con maggior efficacia per rimandare l'assalto della Doi. 75. La Strycova (3) piega 64 60 la Goerges, sorprende, per proporzioni, l'affermazione della Barthel con la Zhang. 60 63. La Siniakova doma al terzo la Kovinic, la Safarova conduce corsa di rimonta con la Kucova. 36 75 63. Bene la Stosur - 62 63 alla Rodina - mentre la Ostapenko si aggiudica uno dei match più attesi con la Tsurenko. 64 63.

La giornata odierna offre diversi spunti di riflessione. Camila Giorgi deve confermare lo scoppiettante avvio contro la cinese Qiang Wang, tramortita, in stagione, a Shenzhen. Un bel test per la tennista di Macerata, in perenne lotta tra grandezza ed oblio. La partita è in agenda alle 11 sul campo n.1. Sul centrale, invece, la Siniakova attende la Vikhlyantseva, reduce da un ottimo percorso di qualificazione e dal primo turno con la Golubic. Doppio derby ceco poi, con la Strycova che punta a rinsaldare la tradizione favorevole con la Hradecka - 5-1 prima della partita di oggi - e la Safarova pronta a duellare con Kr.Pliskova. Nel mezzo, Ostapenko - Wozniacki. Due successi per la lettone, il secondo qualche settimana fa sul rosso di Charleston. Konjuh - Vondrousova è, infine, incontro in bilico, vista la crescita costante della giovane ceca.

