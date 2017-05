WTA Praga - Quarti di finale, c'è Camila Giorgi - Source: Harry How/Getty Images North America

Camila Giorgi conferma l'impresa d'esordio. Un test difficile, perché Qiang Wang alza un fortino difensivo all'apparenza inespugnabile e coglie la mano tesa della sorte al tramonto del primo parziale. La Giorgi non si scompone, gioca bene, attende il calo naturale della rivale e risale sulla partita. Chiude in tre set ed approda ai quarti, contro la Barthel. Favorita oggi Camila, nel primo match in programma sul Centrale. Confronto n.4, lo scorso anno - New Haven e Seoul - 2-0 Giorgi. Attenzione, però, a sottovalutare la teutonica, devastante con Zhang e Dodin.

La Strycova è la più alta testa di serie in corsa, vista la recente eliminazione di Caroline Wozniacki. Altro derby ceco, all'orizzonte la Siniakova. Nel 2015, a Praga, netta affermazione per quest'ultima. Un'altra protagonista di casa, Kr.Pliskova, raggiunge i quarti senza scendere in campo, complice il forfait della connazionale Safarova. Oggi ostacolo Haddad Maia, brasiliana proveniente dalle qualificazioni e in palla contro la potente Stosur al secondo turno.

Completa il quadro il confronto tra Konjuh e Ostapenko. Match in equilibrio, la croata vanta due successi sulle lettone - nel 2016, W in rimonta su questi campi - ma la Ostapenko ama lottare sul rosso e ha in bacheca una prestigiosa finale a Charleston. Ieri, per Jelena, turbinio di emozioni con la Wozniacki. 57 63 76, tempra da fuoriclasse.

Il via alle 11, diretta Supertennis.

Quarti di finale

Giorgi - Barthel

Strycova - Siniakova

Kr.Pliskova - Haddad Maia

Konjuh - Ostapenko