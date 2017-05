Google Plus

WTA Rabat - Quarti di finale, Errani e Schiavone in campo - Source: Matthew Stockman/Getty Images North America

Doppia presenza italiana a Rabat. Nel torneo su terra, in corso di svolgimento in Marocco, reclamano spazio Errani e Schiavone, fin qui protagoniste di un ottimo cammino. Dalle 12, quarti di finale, con Sarita pronta ad inaugurare il programma odierno. La Errani deve fronteggiare una rivale temibile, in crescita dopo un avvio di stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Daria Gavrilova, bel successo sulla Mertens al secondo turno, ostruisce la strada della combattiva Errani. La Gavrilova ha dalla sua i due precedenti, ma è la prima volta che si gioca sul rosso e la Errani di ieri, affermazione al terzo sulla Riske, innalza l'attesa.

Francesca Schiavone è, invece, l'ultima a scendere in campo e l'impegno appare, sulla carta, più agevole. Sfida la tedesca Maria, con l'obiettivo, dichiarato, di approdare al penultimo atto del torneo. Un avvio incerto con la Dabrowski, poi periodico 64, la conferma di uno scintillante periodo di forma.

Nel mezzo, gli ultimi due quarti. Derby a stelle e strisce tra Lepchenko e Bellis, quest'ultima costretta a una vera e propria maratona dalla Bacsinszky. Tie-break avverso in apertura, poi due set spalla a spalla, con lo squillo di chiusura a sottolineare le qualità della giovane americana. Anastasia Pavlyuchenkova è la favorita nella corsa al titolo e attende, tra qualche ora, la Davis, devastante nei primi due appuntamenti a Rabat. Lo scorso anno, a Melbourne, W Davis in tre parziali. Oggi, Pavlyuchenkova un passo avanti.

Quarti di finale:

Errani - Gavrilova

Lepchenko - Bellis

Pavlyuchenkova - Davis

Schiavone - Maria