WTA Praga, si ferma la Giorgi. Il programma odierno - Foto: WTA

Camila Giorgi si ferma ai quarti. La tennista di Macerata gioca una buona partita, ma cede, per due volte, al prolungamento. Si impone così Mona Barthel, cinica al tramonto di entrambi i parziali. La battuta d'arresto non cancella però le ottime cose della Giorgi, brava nel cancellare la prima forza del torneo, Karolina Pliskova, e nel confermarsi poi al secondo turno.

La Barthel sfida oggi, nel primo match in programma, la ceca Strycova. Derby di fuoco per la Strycova, tre set e oltre due ore e trenta di tennis con la Siniakova. Tra Barthel e Strycova ben sei precedenti e un bilancio in perfetto equilibrio. Quello odierno è il primo incrocio sulla terra rossa. Per la tedesca, proveniente dalle qualificazioni, si tratta della settima partita qui a Praga, ma la Strycova, padrona di casa, parte ovviamente favorita.

Predomina ancora l'incertezza sull'altra semifinale. Certa la presenza di Kr.Pliskova, 64 62 in rimonta sulla Haddad Maia, dopo il 76 brasiliano del set d'apertura. La Pliskova attende una tra Ostapenko e Konjuh. Sfida sospesa ieri all'alba del terzo set. 63 croato, poi replica lettone, 64. Oggi si riparte, tra qualche ora, dall'11. Il contesto favorisce ovviamente la Pliskova, più fresca rispetto ad Ostapenko e Konjuh. Due partite in archivio per la ceca, con Jankovic e come detto Haddad Maia, al secondo turno invece successo favorito dal forfait anticipato della Safarova.

Quarti - Ore 11

Barthel - Giorgi 76 76

Strycova - Siniakova 63 57 63

Kr.Pliskova - Haddad Maia 67 64 62

Konjuh - Ostapenko 63 46 11

Il programma

Barthel - Strycova

Konjuh - Ostapenko

Kr.Pliskova - Konjuh/Ostapenko