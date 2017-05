WTA Madrid - Kerber e Sharapova sul centrale, in campo anche la Schiavone. Il programma

Source: Adam Pretty/Bongarts

A Madrid, un programma femminile d'eccellenza. La prima testa di serie, Angelique Kerber, debutta con l'ungherese Babos. Fuori subito a Stoccarda, la tedesca paga un avvio in difetto, cerca, qui, qualche risposta. Quattro vittorie in quattro precedenti, la Kerber si affida ai numeri per esorcizzare lo spauracchio Babos. A seguire, Sharapova - Lucic. Dopo la semifinale a Stoccarda, fari sulla divina di Russia, attrazione di un circuito femminile in difficoltà. Match difficile per Masha, la veterana Lucic ha alle spalle mesi di successi. Di recente, sulla terra, semifinale a Charleston. Un solo incontro in archivio tra le due, al Roland Garros del 2011, W Sharapova.

Al termine dell'incontro tra Khachanov e Goffin, tocca a Simona Halep. Battuta dalla Siegemund a Stoccarda, attende Krystina Pliskova, finalista a Praga. Ricco di interrogativi, infine, il confronto tra Muguruza e Bacsinszky. Qualche battuta d'arresto di troppo per entrambe, dopo il passo falso con la Kontaveit, a Stoccarda, la Muguruza non può fallire l'appuntamento spagnolo.

Sull'Arantxa Sanchez, il primo match femminile vede protagoniste Niculescu e Wozniacki. Sul medesimo rettangolo, Carla Suarez Navarro. Le speranze di casa sono riposte nel braccio elegante, di talento della Suarez, esame Peng al via. Poi, Cibulkova - Jankovic. Sul 3, Kuznetsova - Shvedova, sul 4 cartolina azzurra. Dopo la finale a Rabat - epilogo amaro con la Pavlyuchenkova - Francesca Schiavone vola a Madrid, pronta a difendere il territorio con la svedese Larsson. In stagione, a Bogotà, sigillo italiano, 75 64 per raggiungere l'atto ultimo del torneo. Per la svedese, qualificazioni e tabellone principale. Da valutare il recupero fisico dell'eterna milanese.

Il programma completo

Manolo Santana Starting at 11:00

Angelique Kerber GER vs Timea Babos HUN

Maria Sharapova RUS vs Mirjana Lucic-Baroni CRO

Not before 14:30 Karen Khachanov RUS vs David Goffin BEL

Kristyna Pliskova CZE vs Simona Halep ROU

Garbiñe Muguruza ESP vs Timea Bacsinszky SUI

Arantxa Sanchez starting at 11:00

Nicola Kuhn ESP vs Ernesto Escobedo USA

Not before 12:30 Joao Sousa POR vs Fabio Fognini ITA

Monica Niculescu ROU vs Caroline Wozniacki DEN

Carla Suárez Navarro ESP vs Shuai Peng CHN

Dominika Cibulkova SVK vs Jelena Jankovic SRB

Estadio 3 Starting at 11:00

Borna Coric CRO vs Mikhail Kukushkin KAZ

Not before 12:30 Yaroslava Shvedova KAZ vs Svetlana Kuznetsova RUS

Samantha Stosur AUS vs Sara Sorribes Tormo ESP

Pista 4 Starting at 11:00

Ana Konjuh CRO vs Kristina Mladenovic FRA

Donna Vekic CRO vs Yulia Putintseva KAZ

Andreas Seppi ITA vs Pierre-Hugues Herbert FRA

Johanna Larsson SWE vs Francesca Schiavone ITA

Katerina Siniakova CZE vs Pauline Parmentier FRA

Pista 5 Starting at 11:00

Lauren Davis USA vs Monica Puig PUR

Elina Svitolina UKR vs Saisai Zheng CHN

Thomaz Bellucci BRA vs Mikhail Youzhny RUS

Anastasia Pavlyuchenkova RUS vs Sorana Cirstea ROU

Oceane Dodin FRA vs Andrea Petkovic GER

Pista 6 Starting at 11:00

Adrian Mannarino FRA vs Santiago Giraldo COL

Denis Istomin UZB vs Jared Donaldson USA

Andrey Kuznetsov RUS vs Lukas Lacko SVK

Barbora Strycova CZE vs Lucie Safarova CZE

Pista 7 Starting at 11:00

Catherine Bellis USA vs Daria Gavrilova AUS

Caroline Garcia FRA vs Qiang Wang CHN

Julia Goerges GER vs Mariana Duque-Mariño COL

Anett Kontaveit EST vs Coco Vandeweghe USA