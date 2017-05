Tennis, WTA Madrid - Risultati Day 3

Kerber - Fonte: Madrid-Open.com

Piovono match alla Caja Magica di Madrid. Oggi programma dedicato quasi interamente dedicato alle donne, con qualche sporadico match maschile. Azione in 7 campi del Madrid Mutua Open, molte teste di serie impegnate. Andiamo a scoprire i risultati

Manolo Santana

Il campo centrale ha accolto la N°1 del mondo e del seeding Angelique Kerber, opposta a Babos. Vittoria comoda della teutonica, due set sono bastati per approdare al 2T. Torna ad impugnare la racchetta Maria Sharapova, vincente in rimonta contro Lucic-Baroni dopo un primo set difficile. Nel programma serale, Simona Halep ha spazzato via Kristyna, la sorella meno quotata della famiglia Pliskova, con un perentorio 6-1 6-2. L'upset di giornata riguarda Garbine Muguruza, la quale cede nettamente a Bacsinszky e conferma il suo momento negativo

Aranxta Sanchez Vicario

Dopo i due match maschili, scendono in campo le donne. In azione la testa di serie N°10 Caroline Wozniacki, brava ad uscire vincitrice da una lotta serrata contro Niculescu. Il match - spalmato su tre set - ha visto la danese trionfare 6-4 al 5°. Bene anche Carla Suarez Navarro, vittoriosa in rimonta sulla Peng

Estadio 3

Apre il programma femminile Svetlana Kuznetsova, la quale passeggia contro la kazaka Shvedova rifilandola un 6-3 6-4. Dilagante anche Samantha Stosur, in grande spolvero nell'ultimo periodo; 6-2 6-0 e Sorribes Tormo al tappeto

Pista 4

Kristina Mladenovic apre il ventaglio di match sul campo 4. La tennista d'oltralpe - reduce dalla finale di Stoccarda - sconfigge Konjuh approfittando del suo ritiro appena prima del terzo set. Compito facile per Donna Vekic; niente da fare per Putinseva che cede il passo. Non riesce a passare il turno la nostra Francesca Schiavone, ancora in debito d'ossigeno dopo la cavalcata a Rabat. La leonessa ha ceduto in tre set a Larsson. Distruttiva Katerina Siniakova, 6-0 6-1 alla Parmentier

Pista 5

Il primo match ha visto Monica Puig arrendersi a Davis nel tie-break del terzo set, dopo un incontro serrato. Eliminata la testa di serie N°11 Elina Svitolina, la quale ha gettato all'ortiche un set di vantaggio contro Zheng

Pista 6

Un solo match femminile nel campo 6 di Madrid. Derby ceco tra Barbora Strycova e Safarova; vittoriosa la N°18 WTA con il punteggio di 5-7 6-3 6-3

Pista 7

Ben 5 partite femminili nel campo 7 della Caja di Madrid. Non passa il turno Daria Gavrilova, sorpresa da Bellis. Fuori Caroline Garcia, fatale la cinese Wang, fuori anche Julia Goerges eliminata da Duque-Marino. Non sbaglia Coco Vandeweghe, due set bastano per superare Kontaveit. Giustiziata Andrea Petkovic, cede a Dodin in due set

