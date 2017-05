WTA Madrid - Il programma di lunedì: Kerber, Ka.Pliskova e Sharapova sul centrale - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

La prima e la seconda testa di serie, in sequenza, sul campo centrale. Madrid indossa l'abito di gala. Karolina Pliskova, non sempre sul pezzo di recente, fuori al primo turno a Praga con Camila Giorgi, affronta Anastasija Sevastova. Incrocio delicato, dopo il successo al terzo con la Tsurenko in apertura di torneo. Angelique Kerber, invece, gioca con Katerina Siniakova. Obiettivo conferma. Debutto convincente con la Babos, la teutonica, in difetto in questi mesi, vuol incastonare i paletti della risalita. L'attesa è, poi, per il match serale. Diatribe via social, ora sul campo la resa dei conti. La rientrante Sharapova, semifinalista a Stoccarda, approccio di rabbia per domare la Lucic a Madrid, duella con la Bouchard. Quattro precedenti, quattro vittorie di Masha, favorita anche qui.

Sull'Arantxa Sanchez, Svetlana Kuznetsova sfida Alison Riske, mentre la Strycova "osserva" la wild card Arruabrrena, giocatrice che si esalta sulla terra, quindi da non sottovalutare. Suarez - Wozniacki è match da circoletto rosso. La classe della spagnola va ad impattare contro la forza della danese. Sofferenza e ritorno al primo turno per la Wozniacki, costretta alla lotta dalla Niculescu. Sorriso in rimonta per la Suarez con la Peng. Oggi, la Suarez, prova a mutare il passato, negativo almeno a livello numerico. 5-1 Wozniacki, un solo successo spagnolo, a Stoccarda nel 2013.

Completa il programma, la partita tra Davis e Mladenovic, in agenda sul campo n.3.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Anastasija Sevastova VS (2) Karolina Pliskova

NOT BEFORE 1:30 PM

2ND RD (1) Angelique Kerber VS Katerina Siniakova

NOT BEFORE 8:00 PM

2ND RD Eugenie Bouchard VS (WC) Maria Sharapova

ARANTXA SANCHEZ VICARIO STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Alison Riske VS (8) Svetlana Kuznetsova

2ND RD (15) Barbora Strycova VS (WC) Lara Arruabarrena

NOT BEFORE 9:30 PM

2ND RD Carla Suárez Navarro VS (10) Caroline Wozniacki

ESTADIO 3 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Lauren Davis VS (14) Kristina Mladenovic