WTA Madrid - Bouchard sorprende Sharapova, rischia Kerber, fuori Ka.Pliskova - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

La terra di Madrid conferma l'indecifrabilità del circuito femminile. Angelique Kerber fatica non poco per respingere la minaccia Siniakova. Dopo un buon avvio, la tedesca perde completamente ritmo e controllo, si arriva così al parziale decisivo, l'ultima parola è della fuoriclasse di Germania. Si salva la Kerber, crolla la Pliskova. Fuori a Praga, per mano di Camila Giorgi, inciampa anche a Madrid, sotto i colpi della Sevastova. Periodico 63 ed eliminazione prematura.

Fuochi d'artificio in serata. Sharapova e Bouchard, dopo la contesa verbale, si affrontano sul rettangolo di gioco. La russa ha un miglior abbrivio, guadagna un break di vantaggio, ma spreca nel settimo gioco, sopra 42, quando eccede con alcuni colpi. La Bouchard rientra, passo dopo passo, e chiude 75. Il ritorno di Masha si manifesta nei minuti successivi, ma la Bouchard è perfettamente nel match, con braccio e testa. 64 al terzo, vittoria pesante.

Sorride, finalmente, Carla Suarez Navarro. Diverse difficoltà all'alba del 2017, una condizione fisica da rifinire, problemi da chiudere a doppia mandata nel dimenticatoio. Con la Wozniacki, riemerge il talento purissimo della Suarez, 62 al terzo, splende la stella spagnola. La Kuznetsova conduce corsa di rimonta con la Riske, la Mladenovic piega la Davis. Infine, la Arruabarrena recupera un set e inchioda la favorita Strycova.

Risultati

Kerber - Siniakova 62 16 75

Kuznetsova - Riske 26 76(9) 62

Suarez - Wozniacki 64 26 62

Sevastova - Ka.Pliskova 63 63

Bouchard - Sharapova 75 26 64

Mladenovic - Davis 63 16 76(1)

Arruabarrena - Strycova 36 63 63