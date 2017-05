WTA Madrid - Il programma di martedì, Vinci - Halep

Source: Adam Pretty/Bongarts

Squillo azzurro sul Manolo Santana. Impresa proibitiva per Roberta Vinci, attesa da Simona Halep nel primo incontro riguardante il circuito femminile. Dopo il successo con la Kasatkina, fondamentale per interrompere il periodo negativo, la Vinci può scendere in campo senza eccessive pressioni e giocarsi il match a viso aperto, contro una rivale che ama superficie e torneo. La Halep, terza testa di serie, giunge all'incontro forte del poderoso sigillo con Kr.Pliskova. Partita di assoluto controllo, 61 62 il finale.

Sul medesimo rettangolo, Dominika Cibulkova. Lotta punto a punto con la Jankovic, tra qualche ora ostacolo Dodin.

Sull'Arantxa Sanchez, dopo la sfida tra Cirstea e Bellis, spazio a Bacsinszky e Bertens. Uno degli incontri più attesi, in virtù della crescita, in stagione, della svizzera. 61 63 alla Muguruza al primo turno. Il bilancio, tra Bacsinszky e Bertens, è in perfetto equilibrio, 2-2 all'alba della partita odierna, ad Indian Wells, 76 al terzo Timea.

Sul 3, Stosur - Duque e Vekic - Doi, la Siegemund, in striscia aperta, si trova sul 4. Titolo a Stoccarda, fuochi d'artificio con la Konta, sei vittorie consecutive. Con la Vandeweghe, test interessante per confermare i momento. 2-0 per Coco, due partite in tono minore nel lontano 2009.

Infine, Larsson - Begu sul 5 e Zheng - Wang sul 6.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Roberta Vinci VS (3) Simona Halep

2ND RD (4) Dominika Cibulkova VS (Q) Oceane Dodin

ARANTXA SANCHEZ VICARIO STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 4:00 PM

2ND RD (WC) Sorana Cirstea VS Catherine Bellis

2ND RD Timea Bacsinszky VS Kiki Bertens

ESTADIO 3 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (16) Samantha Stosur VS (Q) Mariana Duque-Mariño

2ND RD (Q) Donna Vekic VS Misaki Doi

PISTA 4 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD Laura Siegemund VS CoCo Vandeweghe

PISTA 5 STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 3:00 PM

2ND RD (Q) Johanna Larsson VS Irina-Camelia Begu

PISTA 6 STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (Q) Saisai Zheng VS (Q) Qiang Wang