WTA Madrid - Il programma di mercoledì: Kerber - Bouchard, la Stosur sfida la Halep - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Incontri di terzo turno, quest'oggi, per quel che concerne il circuito femminile. Sul Manolo Santana, Lara Arruabarrena, finalista a Bogotà (KO con Francesca Schiavone), perfetta con la Strycova, attende la Sevastova. Per la lettone, W di qualità con Karolina Pliskova, parte favorita, ma il pronostico è aperto. Di altro spessore il successivo confronto tra Kerber e Bouchard. La teutonica naviga a vista, priva della necessaria continuità per affermare la sua leadership in assenza di Serena Williams. La canadese, rinvigorita da un match con motivazioni extra contro la Sharapova, punta a proseguire il suo cammino d'oro. 3-2 Bouchard nei precedenti, 2-0 su terra.

Sul campo n.3, una ritrovata Suarez - secondo turno con i fiocchi contro la Wozniacki - chiede strada alla Vandeweghe. Quarta partita tra le due, la prima su questa superficie, 2-1 per la spagnola al momento. Stosur - Halep è rivalità antica. Equilibrio perfetto, 4-4, lo scorso anno, a Madrid, 62 60 Halep in semifinale. La terra inibisce parzialmente la potenza della Stosur ed esalta il tennis della rumena, vincente in stagione anche a Miami, 62 al terzo. Kristina Mladenovic, 14esima testa di serie, gioca infine con la qualificata Dodin.

Sul 4, la Wang prova ad opporsi alla Kuznetsova, la Bertens, dominante con la Bacsinszky, duella con la Begu, la wild card Cirstea, infine, trova la nipponica Doi.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 NOON

3RD RD (WC) Lara Arruabarrena VS Anastasija Sevastova

NOT BEFORE 8:00 PM

3RD RD (1) Angelique Kerber VS Eugenie Bouchard

ESTADIO 3 STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 2:00 PM

3RD RD CoCo Vandeweghe VS Carla Suárez Navarro

3RD RD (16) Samantha Stosur VS (3) Simona Halep

3RD RD (Q) Oceane Dodin VS (14) Kristina Mladenovic

PISTA 4 STARTS AT 12:00 NOON

3RD RD (Q) Qiang Wang VS (8) Svetlana Kuznetsova

NOT BEFORE 3:00 PM

3RD RD Kiki Bertens VS Irina-Camelia Begu

3RD RD (WC) Sorana Cirstea VS Misaki Doi