WTA Madrid - Bouchard concede il bis, Halep di forza

Un'altra sconfitta, l'ennesima di stagione, per Angelique Kerber. N.1, nuovamente. Qualche giorno per certificare il ritorno in vetta, il campo, però, sottolinea le costanti difficoltà della tedesca, presa a pallate da una Bouchard letteralmente trasformata. L'intensità della canadese è quella dei giorni migliori, l'incedere impetuoso. Quattro break nei primi quattro giochi, poi è un monologo. La Bouchard inchioda a ripetizione la Kerber, fino al 50 del secondo, quando arriva il ritiro, per problemi fisici, della campionessa teutonica. Secondo sigillo di qualità, dopo quello sentito oltremodo con Maria Sharapova. Mina vagante Genie.

Resiste Simona Halep. Contro la Stosur, è lotta serrata, la Halep ha le migliori occasioni, ma spesso non riesce a concludere l'operato, apre così al ritorno australiano, la Stosur resta in partita, allunga la contesa e cede solamente al terzo, per 6 giochi a 4. In una delle partite più interessanti di giornata, Coco Vandeweghe doma Carla Suarez Navarro. La partenza è di stampo spagnolo, ma l'americana ricuce e conquista secondo e terzo parziale. 64 75 e quarti in cassaforte.

Travolgente Kristina Mladenovic. La transalpina incrocia la connazionale Dodin, proveniente dalle qualificazioni, e si impone nettamente 62 61. Decolla anche la Bertens. Dopo l'affermazione netta con la Bacsinszky, replica con la Begu, 61 75. La Kuznetsova controlla la Wang, la Cirstea zoppica in apertura, poi travolge la Doi. Infine, sul Manolo Santana, la Sevastova prevale sulla Arruabarrena.

Risultati

MANOLO SANTANA

3RD RD (WC) Lara Arruabarrena VS Anastasija Sevastova 57 26

NOT BEFORE 8:00 PM

3RD RD (1) Angelique Kerber VS Eugenie Bouchard 36 05 Rit.

ESTADIO 3

NOT BEFORE 2:00 PM

3RD RD CoCo Vandeweghe VS Carla Suárez Navarro 57 64 75

3RD RD (16) Samantha Stosur VS (3) Simona Halep 46 64 46

3RD RD (Q) Oceane Dodin VS (14) Kristina Mladenovic 26 16

PISTA 4

3RD RD (Q) Qiang Wang VS (8) Svetlana Kuznetsova 46 57

NOT BEFORE 3:00 PM

3RD RD Kiki Bertens VS Irina-Camelia Begu 61 75

3RD RD (WC) Sorana Cirstea VS Misaki Doi 57 36 61