WTA Madrid - Il programma dei quarti di finale - Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Sette delle prime otto teste di serie fuori causa prima dei quarti. Difficile trovare tracce di continuità nel circuito femminile. Resta Simona Halep - ieri battaglia con la Stosur - oggi attesa da Coco Vandeweghe, nel primo match sul Manolo Santana. Nessun precedente tra le due, la Vandeweghe cavalca i successi con Siegemund e Suarez Navarro, è alternativa interessante. In serata, Eugenie Bouchard. Una Bouchard vecchio stampo, spumeggiante. Forza e continuità, fiducia e motivazioni. Sharapova, Kerber, ora la Kuznetsova. Giocatrice solida la nativa di San Pietroburgo. Due partite nel 2014, doppia affermazione russa all'Estoril e a Cincinnati.

Sull'Arantxa Sanchez, sorprese in serie. La Bertens, dopo la W con la Begu, sfida la Sevastova. La lettone parte in leggero vantaggio, ai suoi piedi una top-5 come Ka.Pliskova e una specialista del rosso come la Arruabarrena. A seguire, Mladenovic - Cirstea. La francese, finalista a Stoccarda, KO con la Siegemund, raggiunge i quarti dopo la tonante vittoria con la Dodin. In precedenza, tre set per spegnere la Davis, in apertura di torneo il ritiro della Konjuh all'alba del terzo set. Nel cammino della Cirstea, invece, il sigillo con la Pavlyuchenkova, poi Bellis e Doi.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 NOON

QF CoCo Vandeweghe VS (3) Simona Halep

NOT BEFORE 9:30 PM

QF Eugenie Bouchard VS (8) Svetlana Kuznetsova

ARANTXA SANCHEZ VICARIO STARTS AT 12:00 NOON

NOT BEFORE 2:00 PM

QF Kiki Bertens VS Anastasija Sevastova

QF (14) Kristina Mladenovic VS (WC) Sorana Cirstea