WTA Madrid - Il programma delle semifinali

Source: Clive Rose/Getty Images Europe

Il Manolo Santana accoglie, quest'oggi, le due semifinali femminili. Dopo l'incontro tra Djokovic e Nishikori, spazio ad Halep e Sevastova. La rumena, in virtù di momento di forma e contro-prestazioni delle principali rivali, appare favorita numero uno per la vittoria finale. Dopo la semifinale a Stoccarda, sconfitta con la Siegemund, un percorso importante qui a Madrid. Lotta serrata con Vinci e Stosur, quarto agevole con la Vandeweghe, travolta con periodico 61. La superficie esalta il tennis della Halep, ma la Sevastova è in fiducia e non parte certo battuta. Vittime illustri ai suoi piedi, Ka.Pliskova per citare la più nobile. Solida con la Bertens, punta ad invertire la recente tradizione sfavorevole. Lo scorso anno, a Bucarest, 60 60 Halep in finale, a Stoccarda, 63 61.

In serata, poi, l'ottava testa di serie, Svetlana Kuznetsova, affronta la quattordicesima, Kristina Mladenovic. Primo incrocio su terra, un solo precedente in archivio, all'US Open del 2015, con affermazione transalpina. Approccio differente con la superficie, per la Kuznetsova rientro titubante a Stoccarda, KO con un'infuocata Siegemund. Nel medesimo contesto, Mladenovic da finale, dopo la W con la Sharapova. Nei quarti, ieri, la conferma di una Kuznetsova matura, in grado di assorbire e poi respingere la ritrovata vena della Bouchard. Per la Mladenovic, invece, quello odierno è il primo esame di un certo profilo. Fin qui, percorso accomodante: Konjuh (ritiro nel corso del terzo set), Davis, Dodin, Cirstea.

Il programma

MANOLO SANTANA STARTS AT 12:00 PM

NOT BEFORE 2:00 PM

SF (3) Simona Halep VS Anastasija Sevastova

NOT BEFORE 8:00 PM

SF (8) Svetlana Kuznetsova VS (14) Kristina Mladenovic