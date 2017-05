WTA Roma 2017, il programma femminile di domenica

Source: Denis Doyle/Getty Images Europe

Si completa il quadro di qualificazione al Foro. Ultimi battiti a livello femminile, sul Pietrangeli, Oceane Dodin gioca con Andrea Petkovic. A Madrid, 63 64 per la transalpina, reduce da un torneo spagnolo piuttosto soddisfacente. Due turni per accedere al main draw, poi due successi prima della resa contro la Mladenovic. Sul campo n.1, la prima testa di serie delle qualificazioni, Daria Gavrilova. Avvio stentato con la Sasnovich, oggi gioca con la pericolosa Mattek Sands.

In precedenza, Jelena Ostapenko. Finale a Charleston, semifinale a Praga, sulla terra la tenace lettone è tennista temibile. La Ostapenko incrocia la racchetta con la Barty. Infine, Bellis - Sorribes Tormo.

Sul 2, Mona Barthel trova Varvara Lepchenko, la Vekic sbarra la strada alla Hibino. KO con la Kuznetsova a Madrid, Qiang Wang, in un derby tutto asiatico, duella con la nipponica Ozaki. Sul 4, a chiudere il quadro, la Kontaveit al cospetto della Duque Marino.

Il programma

PIETRANGELI STARTS AT 11:00 AM

Q-F (6) Oceane Dodin VS (14) Andrea Petkovic

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (2) Jelena Ostapenko VS Ashleigh Barty

NOT BEFORE 12:30 PM

Q-F (1) Daria Gavrilova VS Bethanie Mattek-Sands

Q-F (3) Catherine Bellis VS (15) Sara Sorribes Tormo

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (4) Mona Barthel VS (9) Varvara Lepchenko

Q-F Donna Vekic VS (16) Nao Hibino

Q-F (7) Qiang Wang VS (12) Risa Ozaki

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

Q-F (8) Anett Kontaveit VS Mariana Duque-Mariño