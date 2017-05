WTA Roma 2017, il programma di lunedì: Sharapova e Venus sul Centrale, Errani e Chiesa all'esordio - Source: Michael Steele/Getty Images Europe

Il Foro accoglie la divina. Maria Sharapova illumina il Colosseo, poi, racchetta alla mano, prepara l'esordio, rigorosamente sul campo centrale. Gioca con la McHale, dopo la prematura uscita a Madrid per mano della rediviva Bouchard. 4-0 nel conto dei precedenti, 3-0 su terra, ovviamente per Masha. Nel 2012, qui a Roma, periodico 75. Parte favorita. In serata, il rientro di Venus Williams. Ultimi rintocchi di tennis a Charleston, poi una salutare pausa. Affronta la Shvedova, giocatrice potente, se in giornata pericolosa.

Sara Errani, nella Next Generation Arena, chiede strada alla transalpina Cornet. Settimo confronto, 4-2 per Sarita, 1-1 sul rosso. La semifinale a Marrakech conferma la ritrovata vena della tennista italiana, fuori a Madrid in sede di qualificazione. Fiato corto e poco tempo per preparare la partita con la Parmentier nella capitale spagnola. Da alcuni giorni si allena a Roma, match alla portata. In precedenza, Garcia - Vekic.

Intrigante il programma del Pietrangeli, tre incontri a livello di singolare da seguire. La Strycova - sorpresa dalla Arruabarrena a Madrid - trova la Kasatkina, al titolo a Charleston, ma messa in scacco in Spagna dal talento della Vinci. La Safarova - ritiro a Praga, KO con la Strycova al Mutua Madrid Open - sfida la Lucic, alla miglior stagione di carriera. 4-0 Safarova all'alba della partita odierna, ma è confronto aperto. Infine, la Pavlyuchenkova, regina a Marrakech, duella con la Stosur. A Sydney, 63 61 per la russa, vincente anche a Roma nel 2015.

Sull'uno, la Putintseva trova la campionessa olimpica Puig, la veterana Jankovic, la Riske. Sul due, la Siegemund, fenomenale a Stoccarda, lotta con la Osaka, mentre la Wang prova a scalfire la Vesnina. Nel mezzo, Deborah Chiesa. Giovanissima, su un palcoscenico di prestigio, ha l'occasione per conquistare Roma. Sul suo cammino, una Tsurenko da mesi in difetto. Non vince da Acapulco, per la Chiesa chance importante.

Sul quattro, a completare il programma, Siniakova - Zhang, Peng - Barthel.

Programma

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD Christina Mchale VS (WC) Maria Sharapova

NOT BEFORE 9:00 PM

1ST RD Yaroslava Shvedova VS (9) Venus Williams

NEXT GEN ARENA STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Caroline Garcia VS (Q) Donna Vekic

1ST RD Alizé Cornet VS (WC) Sara Errani

PIETRANGELI STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (14) Barbora Strycova VS Daria Kasatkina

1ST RD Lucie Safarova VS (16) Mirjana Lucic-Baroni

1ST RD (12) Anastasia Pavlyuchenkova VS Samantha Stosur

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Yulia Putintseva VS Monica Puig

1ST RD Jelena Jankovic VS Alison Riske

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Laura Siegemund VS Naomi Osaka

1ST RD Lesia Tsurenko VS (WC) Deborah Chiesa

1ST RD (Q) Qiang Wang VS (11) Elena Vesnina

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Katerina Siniakova VS Shuai Zhang

1ST RD Shuai Peng VS (Q) Mona Barthel