WTA Roma 2017, il programma di martedì: Sharapova - Lucic, la Vinci apre con la Makarova - Source: Giuseppe Bellini/Getty Images Europe

Maria Sharapova è la principale attrazione romana. In serata, prima del confronto tra Murray e Fognini, la russa sfida la Lucic. Remake del match di Madrid, assolo Sharapova nell'occasione. 2-0 il bilancio complessivo. Nella sessione diurna, invece, la Keys trova la Gavrilova, costretta, da un'ingenuità, al percorso di qualificazione. Percorso netto dell'americana, due successi in Fed Cup contro la Gavrilova.

La Mladenovic, finalista a Stoccarda e Madrid, impugna la racchetta per duellare con la Goerges, buon debutto con la Duque, mentre la Kuznetsova trova la temibile Siniakova. Le due partite sono in programma nella Next Generation Arena. Sul Pietrangeli, una Konta in evidente affanno sul rosso - secondo turno a Stoccarda, primo a Madrid - gioca con la Putintseva, mentre la nostra Vinci studia la Makarova. Buoni riscontri a Madrid, incontro di alto profilo con la Halep, la tarantina parte oggi favorita. 4-3 Makarova al momento, 1-1 su terra. Nel 2014, a Roma, vittoria russa.

Sull'uno, Petkovic - Kontaveit e Niculescu - Bertens. Sul due, la Davis sbarra la strada alla Suarez, attesa a un percorso importante, la Bacsinszky si misura con la Babos. Sul quattro, Sevastova - Begu e Doi - Bellis, infine, sul sei, Ostapenko - Rogers.

Il programma

CENTER COURT STARTS AT 12:00 NOON

1ST RD (10) Madison Keys VS (Q) Daria Gavrilova

NOT BEFORE 7:30 PM

2ND RD (WC) Maria Sharapova VS (16) Mirjana Lucic-Baroni

NEXT GEN ARENA STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (13) Kristina Mladenovic VS Julia Goerges

2ND RD Katerina Siniakova VS (7) Svetlana Kuznetsova

PIETRANGELI STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (5) Johanna Konta VS Yulia Putintseva

1ST RD Ekaterina Makarova VS Roberta Vinci

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Andrea Petkovic VS (Q) Anett Kontaveit

1ST RD Monica Niculescu VS (15) Kiki Bertens

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Lauren Davis VS Carla Suárez Navarro

1ST RD Timea Bacsinszky VS Timea Babos

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD Anastasija Sevastova VS Irina-Camelia Begu

1ST RD Misaki Doi VS (Q) Catherine Bellis

COURT 6 STARTS AT 11:00 AM

1ST RD (Q) Jelena Ostapenko VS Shelby Rogers