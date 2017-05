LIVE Sharapova - Lucic Baroni, diretta WTA Roma 2017

Benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Maria Sharapova e Mirjana Lucic Baroni (19.30), valido per il secondo turno agli Internazionali BNL d'Italia edizione 2017. L'incontro introduce la sessione serale sul campo centrale, in attesa della sfida di cartello tra Fognini e Murray, in programma non prima delle 21.

Primo turno di buon livello per entrambe le giocatrici. Qualche difficoltà, per la Sharapova, nelle fasi iniziali con la McHale. Una crescita costante, specie al servizio, nel corso della partita. Primo successo in carriera, per la Lucic, con la Safarova. Affermazione al terzo.

Percorso breve, in stagione, per Maria Sharapova. Il rientro a Stoccarda, grazie ad una wild card. Esordio convincente con la nostra Vinci, rabbia e forza, personalità e carisma. Una striscia di tre successi, il primo stop in semifinale, al cospetto di una Mladenovic scatenata. W in rimonta della transalpina. A Madrid, fatale il secondo turno con la Bouchard, scorie pre match, un incontro di fuoco, una Genie vecchio stampo. Tre set, ancora una volta, urlo canadese e fredda stretta di mano al termine. Ora Roma, la capitale italiana. Tre titoli, qui, per Masha.

Source: Julian Finney/Getty Images Europe

Di altro spessore il percorso della Lucic Baroni. 35 anni e la miglior stagione di sempre. Il decollo in Australia, a Melbourne, vittime illustri - Radwanska e Karolina Pliskova - la resa solo in semifinale al cospetto di Serena Williams. Semifinale anche ad Acapulco, quarti a Miami per rifinire un percorso sul veloce di altissimo profilo.

Più problematico, per la croata, l'approccio con la terra. L'illusione a Charleston, KO in semi con la Ostapenko, poi l'uscita anticipata a Stoccarda e Madrid. La vittoria sulla Safarova può cambiare le carte in tavola, risvegliare anche sul rosso la Lucic.

Due i precedenti in archivio. L'ultimo risale al recente torneo di Madrid, un incontro piuttosto tirato, con l'affermazione della Sharapova al terzo. Avvio croato - 64 - poi il ritorno, letale, della divina di Russia. 64 il secondo, spartiacque della contesa, 60 il terzo.

Occorre invece risalire al 2011 per trovare il primo confronto. A Parigi, sede del secondo slam di stagione, sigillo Sharapova. Partita con poca storia, chiusa in due rapidi parziali. 63 60 per Maria.

L'incontro assume un'ulteriore valenza, chi vince, tra Sharapova e Lucic, può regalarsi un terzo turno di gala, contro la prima giocatrice del tabellone, Angelique Kerber, attesa al debutto qui al Foro.