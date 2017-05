WTA Roma 2017, il programma di mercoledì: Kerber e Muguruza sul centrale, spicca Halep - Siegemund - Source: Clive Rose/Getty Images Europe

Al femminile, quest'oggi, incontri di secondo turno, debutti importanti. Angelique Kerber, maltrattata dalla Bouchard a Madrid - il ritiro sotto 50 nel secondo - deve rinsaldare la sua leadership e al primo turno affronta la temibile Kontaveit. Qualificazioni e approccio vincente con il tabellone principale contro la Petkovic. Minaccia reale. In serata, poi, un altro interrogativo, Garbine Muguruza. Fuori subito a Madrid e Stoccarda, trova la coriacea Ostapenko, reduce, come la Kontaveit, da due battiti di qualificazione e da un buon primo turno. Esame non facile, lo scorso anno, su questi campi, 61 64 per la spagnola.

Nella Next Generation Arena, la Cornet, fatale alla Errani, insegue la seconda affermazione contro la più quotata Svitolina, Venus trova invece la Tsurenko, in un periodo di forma non certo scintillante, aldilà della W d'avvio con la giovanissima Chiesa. Sul Pietrangeli, programma da circoletto rosso. Dopo l'incrocio a Stoccarda, si ritrovano Halep e Siegemund. Altro contesto, altro terreno. La rumena, forte del titolo a Madrid, vuole il primo successo con la teutonica. Karolina Pliskova deve invece dare una sterzata alla sua cavalcata in rosso, fin qui deficitaria. Sulla sua strada la Davis. A completare il quadro, Cibulkova - Makarova. Cinque precedenti sul veloce, una lunghezza di vantaggio per la Cibulkova.

Sul campo 1, Bellis - Bertens e Gavrilova - Garcia, sul 2, Barthel - Wang, Goerges - Jankovic e Strycova - Bacsinszky, infine, sul 4, Pavlyuchenkova - Sevastova.

Il programma

CENTRALE STARTS AT 12:00 NOON

2ND RD (1) Angelique Kerber VS (Q) Anett Kontaveit

NOT BEFORE 9:00 PM

2ND RD (Q) Jelena Ostapenko VS (3) Garbiñe Muguruza

NEXT GEN ARENA STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (8) Elina Svitolina VS Alizé Cornet

2ND RD Lesia Tsurenko VS (9) Venus Williams

PIETRANGELI STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Laura Siegemund VS (6) Simona Halep

2ND RD Lauren Davis VS (2) Karolina Pliskova

NOT BEFORE 5:00 PM

2ND RD (4) Dominika Cibulkova VS Ekaterina Makarova

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Catherine Bellis VS (15) Kiki Bertens

2ND RD (Q) Daria Gavrilova VS Caroline Garcia

COURT 2 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Mona Barthel VS (Q) Qiang Wang

NOT BEFORE 1:00 PM

2ND RD Julia Goerges VS Jelena Jankovic

2ND RD (14) Barbora Strycova VS Timea Bacsinszky

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (12) Anastasia Pavlyuchenkova VS Anastasija Sevastova