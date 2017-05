WTA - Il programma dei quarti di finale a Strasburgo e Norimberga

Source: Gareth Copley/Getty Images Europe

Strasburgo

Botti in apertura. La sesta testa di serie, Carla Suarez Navarro, affronta la quarta, Sam Stosur. Incrocio nobile, l'ottavo tra le due, con l'australiana avanti 4-3. Due successi, con Osaka e McHale, per la Suarez, poco più di un allenamento, con Duan e Brengle, per la Stosur. Match in equilibrio. Daria Gavrilova, maratona con la Kulichkova, gioca invece con la qualificata Barty, fatale alla nostra Giorgi. Kr.Pliskova, finalista a Praga, attende la Garcia. Per la quinta forza a Strasburgo, secondo turno ok con la Linette. Chiude, nel tardo pomeriggio, il confronto tra Rogers e Peng.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Starting at 11am

Carla SUAREZ NAVARRO (ESP) [4] v (WC) Samantha STOSUR (AUS) [6]

Daria GAVRILOVA (AUS) [6] v (Q) Ashleigh BARTY (AUS)

Kristyna PLISKOVA (CZE) v Caroline GARCIA (FRA) [5]

Not before 5.30pm

Shelby ROGERS (USA) v PENG Shuai (CHN) [8]

Norimberga

A Norimberga, tocca a Doi e Shvedova accendere i riflettori sui quarti. La Witthoeft rinnova le ambizioni teutoniche con la Krejcikova, la Bertens, n.1, osserva la Riske. Quarti a Roma, l'olandese vuole, con forza, il titolo. La Riske, periodico 62 alla Flipkens, può crearle però qualche grattacapo. Infine, Putintseva - Cirstea. La kazaka, ottime cose in stagione su questa superficie, parte con i favori del pronostico.

CENTER COURT

Starting at 11.30am

Misaki DOI (JPN) v Yaroslava SHVEDOVA (KAZ) [7]

Not before 1.30pm

Carina WITTHOEFT (GER) v (Q) Barbora KREJCIKOVA (CZE)

Not before 3pm

Kiki BERTENS (NED) [1] v Alison RISKE (USA) [5]

Not before 5.30pm

Sorana CIRSTEA (ROU) v Yulia PUTINTSEVA (KAZ) [2]