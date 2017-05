WTA - Strasburgo e Norimberga, il programma delle semifinali

Foto: WTA

Straburgo

Caroline Garcia recupera un approccio in difetto e si impone su Kr.Pliskova. Il boato di casa certifica il ritorno di Caroline, oggi attesa ad una semifinale non semplice. Sulla sua strada, Daria Gavrilova, reduce da due maratone al terzo con Kulichkova e Barty. Percorso netto in carriera per la Gavrilova, 4-0 alla Garcia, ultimo sussulto a Roma, 63 al terzo.

A seguire, Sam Stosur duella con la Peng. Incrocio n.9, 7-1 per la potente australiana, in stagione, però, bilancio in equilibrio. Assolo Peng a Taipei, a Miami replica Stosur. Sulla terra, 4-0 Sam. 76 64 alla Navarro per raggiungere la semifinale, Stosur favorita.

Non prima delle 14

Garcia - Gavrilova

Peng - Stosur

Norimberga

A Norimberga, il programma delle semifinali è ancora in via di definizione. Sospesa per oscurità la partita tra Cirstea e Putintseva, 44 al terzo. Chi si impone in apertura di giornata, trova poi la Krejcikova, favorita dal ritiro della Siegemund e cinica nel chiudere al prolungamento del terzo con la Witthoeft al turno successivo. Kiki Bertens, favorita al titolo, gioca invece con la nipponica Doi. 64, poi il ritiro della Shvedova, Doi in semi senza particolare fatica. 64 63 alla Riske e conto set che recita 6-0 per una Bertens perfetta.

Ore 12.30

Cirstea - Putintseva 36 63 44

Bertens - Doi

Krejcikova - Cirstea/Putintseva