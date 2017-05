WTA, il programma delle finali: Gavrilova - Stosur a Strasburgo. A Norimberga, ostacolo Krejcikova per la Bertens

Foto: WTA

Strasburgo

Tutto secondo pronostico. Sam Stosur completa il filotto, quarto successo, 8-0 il conto set, finale in cassaforte. La Peng trascina la potente australiana al prolungamento, poi cede di schianto, 7 punti a 0. Il secondo parziale si risolve 6 giochi a 4, la Stosur conferma le impressioni del turno precedente con la Suarez e avanza una candidatura da titolo. Di fronte a lei, tra qualche ora, Daria Gavrilova. Dopo le due affermazioni al terzo con Kulichkova e Barty, ferma la Garcia, in modo perentorio, 64 62. Secondo confronto tra Stosur e Gavrilova, nel 2015, in Canada, W sul veloce per la Gavrilova, con periodico 64.

non prima delle 15.30

Gavrilova - Stosur

Norimberga

​La Krejcikova è invece la sorpresa del torneo di Norimberga. Un pizzico di fortuna - il ritiro della Siegemund a livello di ottavi - poi tre set con la Witthoeft e un'altra maratona con la Cirstea, impegnata poco prima con la Putintseva. La ceca prova oggi a coronare il suo cammino con la Bertens, nettamente favorita. Quarti a Madrid - KO con la Sevastova - semifinale al Foro - resa con la Halep - l'olandese vuole alzare il titolo prima di volare a Parigi. Semifinale in controllo, un set - 62 - poi il ritiro per problemi addominali della Doi. Arriva riposata, in vantaggio.

non prima delle 13.30

Bertens - Krejcikova