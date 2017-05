Roland Garros 2017 - Halep e Radwanska al 2° turno

Halep - Fonte: @rolandgarros / Twitter

Inizia con il piede giusto l'avventura di Simona Halep al Roland Garros edizione 2017. Una delle favorite nella stagione sul rosso - se non la favorita principale - rimpingua il suo ruolino di vittorie interrotto dopo la fatale finale di Roma, dove la caviglia le ha giocato un brutto scherzo compromettendo di fatto l'andamento della finale contro Elina Svitolina, brava a rimontare ed a far suo il torneo. La rumena - prima della parentesi in Italia - aveva brillantemente trionfato in quel di Madrid. Opposta alla Cepelova, Simona sembra aver smaltito il problema alla caviglia ed inizia subito a ruggire, a mettere in pratica il suo tennis aggressivo e ficcante. Strappa il servizio nel game d'esordio, lo cede appena dopo, ma torna sulla scena recitando un monologo che la vede brekkare l'avversaria per altre due volte e chiudere il set 6-2. Secondo parziale bagnato dal break immediato della N°4 del mondo, che sembra spianarle la strada. Eppure la slovacca non molla, e caparbiamente impatta sul 2-2. Qui psicodramma della due tenniste, con break e controbreak scambiati prima dell'ultima parola firmata Halep

Più tortuoso il compito di Eugenie Bouchard, non per l'avversaria in sé - Ozaki - quanto per la solita lotta contro sé stessa. Genie non accende la luce nel primo set, almeno per gran parte dello stesso; la giapponese a tal proposito - senza giocare un tennis eclatante - vola sul 5-0 e ringrazia, subisce un timido ritorno ma fa comunque suo il set. Nei successivi due set la canadese ritrova pian piano il suo tennis migliore, consumando un escalation che vede il suo climax nel terzo set. Aggressiva, perfetta nelle due fasi e sicura; l'originaria del Quebec stacca il pass per il 2T.

Torna con il botto Agnieszka Radwanska, assente dai campi dal WTA di Stoccarda. Tutto facile per Aga, capace di chiudere la pratica Ferro in due set dal punteggio analogo: 6-1. Buona prova quindi per la polacca, chiamata ora all'esame Van Uytvanck.

Van Uytvanck vittoriosa contro Osaka 6-3 7-5, dilagante Vondrousova, 6-0 6-1 ad Hesse. Kasatkina batte Wickmayer - 7-5 6-4 - Sevastova supera Beck. Kr. Pliskova cede a Paquety 6-7 6-2 6-2, Maria vincente contro Duan, bene Strycova.