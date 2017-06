WTA - Il programma a s-Hertogenbosch e Nottingham - Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

s-Hertogenbosch

Quattro incontri, per quel che concerne il circuito femminile, sul verde d'Olanda. Le principali attrazioni sono Konjuh e Mladenovic. La croata - quinta testa di serie - affronta la Hogenkamp, reduce da un buon percorso parigino. Qualificazioni e secondo turno al Roland Garros, ora l'erba e un confronto difficile. La transalpina - positivo l'avvio con la Ozaki - gioca invece con la Sasnovich. Bilancio in equilibrio, un successo per parte. Nel 2016, a Wimbledon, periodico 63 per la bielorussa. Sul campo n.1, la wild card Rus sfida la Hlavackova, sul 2, Rodina - Lottner.

All courts start at 11am

CENTRE COURT

After 2 Men's Singles

Richel HOGENKAMP (NED) v Ana KONJUH (CRO) [5]

Aliaksandra SASNOVICH (BLR) v Kristina MLADENOVIC (FRA) [2]

COURT 1

[Q] Andrea HLAVACKOVA (CZE) v [WC] Arantxa RUS (NED)

After 1 Men's Singles

[Q] Antonia LOTTNER (GER) v Evgeniya RODINA (RUS)

Nottingham

A Nottingham, secondo impegno per Johanna Konta. La britannica - ritiro della Moore nel corso del primo turno, con la Konta avanti 62 30 - attende la Wickmayer. Un successo per parte nella scorsa annata. Il sigillo della Konta a Monterrey, la replica della belga a Birmingham. Al termine della partita tra Konta e Wickmayer, spazio a Riske e Rybarikova. Due precedenti lontani nel tempo, 2-0 per la slovacca nel 2014. La Rybarikova porta in dote l'assolo al Challenger di Surbiton, può quindi sfruttare la maggiore confidenza con la superficie. La Safarova punta, invece, a consolidare la sua supremazia sulla Hsieh. 3-0, a Budapest, nel 2017, 62 61, a Wimbledon, nel 2015, 62 63. Completa il quadro, sull'1, l'incontro tra Sakkari e McHale.

CENTRE COURT

After 1 Men's Singles

Johanna KONTA (GBR) [1] v Yanina WICKMAYER (BEL)

Alison RISKE (USA) [4] v Magdalena RYBARIKOVA (SVK)

Lucie SAFAROVA (CZE) [5] v HSIEH Su-Wei (TPE)

COURT 1

Maria SAKKARI (GRE) v Christina McHALE (USA)