WTA - Mallorca Open, il ritorno di Azarenka e Lisicki, Vinci e Schiavone nel main draw - Foto: WTA

Non solo Birmingham, il circuito femminile approda in Spagna. Mallorca Open, tracce d'azzurro e ritorni importanti. In attesa di conoscere il futuro di Sara Errani - successo nel pomeriggio nel primo impegno di qualificazione - possiamo delineare il percorso di Roberta Vinci e Francesca Schiavone. La tarantina si trova nella prima porzione della parte bassa ed entra nel torneo con la giovane Kontaveit, fresca di titolo a 's Hertogenbosch. In caso di successo, un secondo turno alla portata con una tennista proveniente dalle qualificazioni o con la Minella, prima dei quarti con la Garcia (terza teste di serie, esordio con la Jankovic). La milanese, invece, pesca la Bouchard. Difficile definire la canadese, match aperto a più soluzioni. Kr.Pliskova o Babos in un eventuale secondo giro. La più alta in grado, in questo settore, è la Suarez. La spagnola debutta con la Bellis, speranza d'America.

Ritorni, ben due. Sabine Lisicki e Victoria Azarenka, una boccata d'ossigeno per un comparto in difficoltà, vista l'assenza per maternità di Serena Williams e i problemi fisici di Sharapova e in parte Kerber. Sabine - ultimo match a Honolulu nel 2016 - assapora il verde con la Bertens, al Ricoh Open fermata in avvio dalla Petkovic. Una qualificata o la Rogers a seguire, ipotetico quarto con la Pavlyuchenkova, prima testa di serie. La russa attende la Sorribes Tormo, tennista da terra, Goerges e Arrubarrena non rappresentano, poi, minacce serie. Vika rispolvera la racchetta con la Ozaki, alle porte un secondo turno con la Konjuh, semifinalista a 's Hertogenbosch e di certo in grado di porre qualche quesito alla bielorussa. Terzo turno, sulla carta, con la Sevastova, seconda testa di serie e guida della parte bassa.

I probabili quarti

Pavlyuchenkova - Bertens (Lisicki)

Suarez - Babos

Vinci - Garcia

Konjuh (Azarenka) - Sevastova

Il tabellone completo