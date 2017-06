Google Plus

WTA - Mallorca/Birmingham, il programma di lunedì - Source: Ben Hoskins/Getty Images Europe

Due italiane nel lunedì femminile. Sara Errani affronta il secondo impegno di qualificazione a Mallorca. Dopo il periodico 63 alla Von Diechmann, trova la Cepelova, superata in due occasioni in passato. La slovacca - fuori al primo turno a Nottingham per mano della Sakkari - è di certo temibile, ma la Errani ha una buona occasione. Camila Giorgi è, invece, al terzo match sul verde di Birmingham. Affermazioni perentorie con Appleton e Min. Alle 11, sul campo 1, affronta la Fett.

Da sottolineare anche alcune partite di primo turno. In Spagna, la Sevastova - seconda testa di serie - trova la Mertens. Terzo match sul centrale, a seguire Kr.Pliskova lotta con l'ungherese Babos, estromessa al Ricoh Open nelle battute iniziali. Curiosità, poi, per il debutto della Pavlyuchenkova, tennista di riferimento del torneo. Si tratta della prima esibizione su terra, gioca con la Sorribes Tormo. Bilancio in parità e russa favorita, la Sorribes è una specialista del rosso.

A Birmingham, Strycova - Putintseva, ma anche Watson - Svitolina. Incontro ricco di insidie per l'ucraina, ferma dai quarti di Parigi con la Halep. La Watson ha dalla sua l'unico confronto su questa superficie ed inoltre giunge all'appuntamento dopo il challenger di Surbiton e la partecipazione al torneo di Nottingham, quindi di certo più rodata. Infine, Cornet - Broady. Discorso similare, la britannica, qui grazie a una wild card, si presenta forte del buon percorso al challenger di Manchester - resa in semifinale con la Diyas - pronta quindi a sorprendere.

Il programma completo

Mallorca

Birmingham