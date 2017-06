WTA - Mallorca Open: Schiavone e Vinci in campo, il ritorno di Azarenka e Lisicki - Source: Matthew Lewis/Getty Images Europe

Due azzurre sul verde di Spagna. Francesca Schiavone si gioca l'opportunità di secondo turno sul campo Centrale. Terzo incontro in programma. Goerges ed Arruabarrena aprono la giornata, da ultimare, poi, il match tra Pavlyuchenkova e Sorribes, con la russa avanti 32 nel terzo parziale. La Schiavone affronta la canadese Bouchard, per entrambe si tratta dell'esordio sull'erba. Pronostico difficile, perché la canadese procede con passo alterno, pochi alti, molti bassi. La leonessa può quindi sfruttare un abbinamento in grado di accendere il suo carattere.

Roberta Vinci - sul 3 - duella invece con la Kontaveit. Ennesimo esame di una stagione complessa per la tarantina, fuori al primo turno a Roma e a Parigi, con la Puig. La giovane estone approda al Mallorca Open forte del titolo a s-Hertogenbosch con la Vikhlyantseva.

Non solo Italia. Curiosità per il rientro nel circuito di Azarenka e Lisicki. La bielorussa - ferma dal Roland Garros del 2016, il ritiro prima del match con Karin Knapp - sfida Risa Ozaki in serata, sul rettangolo principale. La nipponica - la scorsa settimana impegnata al Ricoh Open - fuori al primo turno con la Mladenovic - è di certo più rodata, ma Vika ha dalla sua una voglia straripante, di tennis e successo. La Lisicki - sul 3 come la Vinci - trova la Bertens, in difetto dopo il titolo a Norimberga. Secondo turno a Parigi, primo turno a s-Hertogenbosch con la Petkovic.

Da segnalare, infine, l'incontro tra Suarez e Bellis. Qualità al potere, la stellina americana incrocia la racchetta con la spagnola, una delle tenniste di maggior talento del panorama femminile.

