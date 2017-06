WTA Birmingham - Kvitova apre sul Centrale, poi Konta, Cibulkova e Muguruza. Giorgi sul 2 - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

La settimana WTA si divide, come noto, tra Mallorca e Birmingham. In Spagna, Schiavone e Vinci, ma anche il ritorno di Azarenka e Lisicki, in terra inglese personalità di spicco, diverse giocatrici che illuminano il ranking femminile.

Il campo Centrale offre, nella giornata odierna, diversi incontri interessanti. Petra Kvitova - secondo turno al Roland Garros - affronta la Smitkova, battuta nell'unico precedente a Shenzhen, anno 2015. A seguire, Johanna Konta - finalista a Nottingham - gioca con la Tsurenko, fermata a s-Hertogenbosch dalla Kontaveit. Lo scorso anno, ad Eastbourne, 76 61 per la britannica.

La rivalità tra Cibulkova e Safarova è invece di vecchia data. Incrocio n.9, in vantaggio la slovacca, 5-3. Riducendo il discorso all'erba, siamo 2-1 per Dominika. A Miami, in stagione, 76 61 per la Safarova, in semifinale a Nottingham la scorsa settimana. Infine, Garbine Muguruza. La spagnola - dopo una breve pausa per recuperare fiato ed energie - duella con la Kulichkova, reduce da tre turni di qualificazione.

Sull'uno, in particolare, Hsieh - Gavrilova e Mladenovic - Duan, mentre sul 2 c'è la nostra Giorgi. Con la Fett, ultimo battito di qualificazione per approdare al tabellone principale. L'ostacolo è probante, la Vikhlyantseva - fresca vincitrice a s-Hertogenbosch - può svelare la condizione di Camila, apparsa, in questi giorni, particolarmente concentrata.

Il programma completo