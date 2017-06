WTA - Mallorca Open, il programma di martedì - Foto: Mallorca Open

Pennellata d'azzurro sul verde di Spagna. Francesca Schiavone - dopo l'affermazione in rimonta con Eugenie Bouchard - gioca con Kr.Pliskova, in palio un posto nei quarti di finale. Occasione ghiotta per la milanese. Percorso netto per la leonessa d'Italia con la ceca. A Wimbledon, nel 2012, periodico 64. Al termine del confronto, battiti di tennis tra Ozaki ed Azarenka, ieri la sospensione al tramonto, con la nipponica avanti 54 nel corso del terzo parziale. Vika fiuta il ritorno.

La giovane Bellis - a tratti incantevole con la Suarez - parte favorita con la Barthel, fuori al primo turno a Nottingham - L con la Fett - mentre la Pavlyuchenkova deve crescere per onorare il suo status di guida. La russa è la giocatrice di riferimento, ma sull'erba al momento fatica a costruire il suo tennis. Non poche le difficoltà con la Sorribes. Il bilancio è favorevole alla Goerges, 3-2, ad Auckland, nel 2017, 63 64 per la teutonica.

Chiude il pacchetto Sabine Lisicki. Prova del fuoco all'esordio. Dopo la prolungata sosta, braccio di ferro con la Bertens. Un set per parte, poi il ritiro dell'olandese. La Lisicki trova ora Shelby Rogers, battuta, sui campi di Wimbledon, dodici mesi fa. La bilancia pende dalla parte di Sabine, ma l'inattività può giocare un brutto scherzo. Attenzione, quindi, alla variabile Rogers.

Programma

Campo Centrale - 12.30

Schiavone - Kr.Pliskova

Ozaki - Azarenka 36 64 54

Bellis - Barthel

Pavlyuchenkova - Goerges

Rogers - Lisicki