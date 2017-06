WTA Birmingham - Il programma di martedì - Source: Ben Hoskins/Getty Images Europe

Fuochi d'artificio all'ora di pranzo. A Birmingham, Daria Gavrilova si gioca l'accesso ai quarti con Katerina Siniakova. Due vittorie convincenti per entrare nel torneo, rispettivamente con la Hibino, per la Siniakova, e con la Hsieh, per la Gavrilova. Un solo precedente, nel 2016 ad Hong Kong, 62 75 per la nativa di Mosca.

Petra Kvitova è, invece, al suo secondo torneo stagionale. Stop forzato, rientro anticipato a Parigi, ora l'amata erba. 62 63 alla Smitkova, affronta nel pomeriggio la Broady, brava a rifinire la forma su questa superficie tra Surbiton e Manchester. La Strycova - periodico 63 alla Putintseva per onorare il primo step in verde - trova la Barty, fresca di quarti a Nottingham. Resa al cospetto della Konta, ma ottime sensazioni per la ventunenne di Ipswich.

Infine, Safarova - Osaka. La ceca raggiunge il secondo turno dopo una maratona di carattere e classe con la Cibulkova. 75 al terzo, prova di forza, tenuta mentale da prima della classe. Ora, Lucie deve confermare la sua vena contro la Osaka, costretta a una prolungata lotta dalla Davis.

Il programma

Campo Centrale - Ore 12.30

Siniakova - Gavrilova

Broady - Kvitova

Strycova - Barty

Safarova - Osaka