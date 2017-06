WTA Eastbourne, il programma di martedì: Kerber e Konta sul centrale

Source: Adam Pretty/Getty Images Europe

Una wild card per entrare nel rettilineo che conduce a Wimbledon. Fermata intermedia, ad Eastbourne, per ritrovare sensazioni e fiducia. Dura la vita della n.1, sballottata da mesi tra inferno e purgatorio. Spiragli di luce, prontamente oscurati. Non riesce a risalire la corrente Angelique Kerber, regina senza corona. Primo turno al Roland Garros, settimane per respingere spifferi negativi, ora il secondo turno con Kr.Pliskova dopo il bye d'esordio. Nel 2017, a Melbourne, 60 64, dolce ricordo a cui attraccare propositi di ritorno. Johanna Konta ha un feeling ben diverso con l'erba. Titolo a Nottingham, poi l'uscita prematura a Birmingham, per mano di Coco Vandeweghe. Sfida la LL Cirstea, KO con la Hsieh, ma brava a sfruttare poi l'assist della sorte e a regolare la Siniakova.

Simona Halep deve confermare su un territorio "ostile" la sua ottima porzione in rosso e attende la Duan, a seguire la Wozniacki, sempre sull'uno, lotta con la Osaka. Dopo la sconfitta con la Ostapenko a Parigi, stacco necessario. Ora la danese punta a ben figurare sul verde.

Sul due, tre partite da seguire per diversi motivi. Mladenovic e Zhang si ritrovano dopo il match di Birmingham - 64 76 per la tennista transalpina - la Radwanska deve cancellare scorie fisiche e mentali. Alterna, cerca il primo acuto dell'anno. Testa di serie n.8, pesca la Davis, altra LL. Infine, Strycova - Muguruza. La spagnola, sorpresa dalla Barty in semifinale a Birmingham, incrocia la coriacea Strycova. Leggero vantaggio per la Muguruza, vincente nel 2017 in Fed Cup, ma è match difficile.

Sul tre, Kuznetsova - Barthel, la Bacsinszky duella con la Peng, la Vesnina con la Royg. Completa il quadro il confronto tra Pironkova e Niculescu, sul quattro.

Programma

CENTRE

NOT BEFORE 12:30 PM

2ND RD (1) WC Angelique Kerber VS Kristyna Pliskova

2ND RD (LL) Sorana Cirstea VS (5) Johanna Konta

COURT 1 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Ying-Ying Duan VS (2) WC Simona Halep

2ND RD (6) Caroline Wozniacki VS Naomi Osaka

COURT 2

2ND RD (9) Kristina Mladenovic VS Shuai Zhang

2ND RD (8) Agnieszka Radwanska VS (LL) Lauren Davis

2ND RD Barbora Strycova VS (11) Garbiñe Muguruza

COURT 3 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Mona Barthel VS (7) Svetlana Kuznetsova

2ND RD Shuai Peng VS (15) Timea Bacsinszky

2ND RD (LL) Veronica Cepede Royg VS (12) Elena Vesnina

COURT 4

2ND RD (LL) Tsvetana Pironkova VS Monica Niculescu