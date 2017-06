WTA Eastbourne - Konta supera Ostapenko in tre set, bene Kerber, Wozniacki in semifinale

Google Plus

Eastbourne accarezza la quiete, la pace dopo la burrascosa tempesta scesa sulla città nella giornata di martedì. La pioggia - padrona di casa - congestiona l'intero programma e nel giorno successivo costringe gli organizzatori ad un delicato gioco di incastri per far quadrare i match. Giovedì - sulla carta giorno di quarti - accoglie 7 ottavi di finale e tutti i quarti di finale. Andiamo a scoprire i risultati, campo per campo.

►Centre

Scendono in campo le prime due teste di serie maschili, poi spazio alle donne. Il primo match WTA - 3T - è avvenuto tra la N°10 del seeding e fresca vincitrice del Roland Garros Jelena Ostapenko, e la N°6 del seeding, la britannica Johanna Konta - residente proprio ad Eastbourne. Due giocatrici che preferiscono altre superfici, altre condizioni; soprattutto la nativa oceanica, mai brillante su erba. Partita intesa, vivace, risolta soltanto al terzo set dalla Konta. Nel tardo pomeriggio, grande sfida tra Caroline Wozniacki e Simona Halep nei quarti di finale. Vince la rumena il primo, rimonta in maniera tambureggiante la danese. Adesso Kerber - Konta, altro match valido per i quarti di finale.

►Court 1

Apre il programma la sfida tra Caroline Wozniacki ed Elena Vesnina. Il gioco prettamente difensivo dell'appariscente danese ha avuto nettamente la meglio sulla ricamatrice di volo ed offensiva russa. 6-1 6-2 il punteggio che non lascia spazio a commenti. Stesso risultato patito da Lara Arruabarrena, costretta ad alzare bandiera bianca contro Angelique Kerber. Convincente la tedesca, come raramente si è visto in questa travagliata stagione.

►Court 2

Dopo Isner - Lajovic, sul terzo campo in ordine d'importanza arrivano Karolina Pliskova e Svetlana Kuznetsova, rispettivamente N°3 e 7 del seeding. Due giocatrici camaleontiche, ben quadrate e con ottimi fondamentali. Tre set sono bastati per premiare la Kuznetsova. Nel pomeriggio, Pliskova - Kuznetsova per un posto in semifinale.

►Court 3

Agnieszka Radwanska - impegnata addirittura in un 2T - continua ad arrancare, a perdere fiducia. Nemmeno il tanto caro prato verde ha cicatrizzato le sue ferite. Sconfitta bruciante ed evitabile contro la statunitense Lauren Davis. A seguire, Karolina Pliskova ha vinto sul fil di lana contro la cinese Shuai Peng. Nel terzo match, Lauren Davis - dopo la vittoria in mattinata - ha ceduto a Barbora Strycova in due set

►Court 4

Simona Halep inaugura il programma femminile sul campo 4, opposta alla LL Tsvetana Pironkova. L'erba non è la sua superficie e si vede, vittoria risicata per la candidata alla prima piazza WTA. Vittoria agevole - invece - per Anastasia Pavlyuchenkova; 6-4 6-3 alla WC Heather Watson

