WTA Eastbourne, il programma delle semifinali

Il maltempo costringe gli organizzatori ad ammassare il programma. Ieri, un concerto di tennis, note a getto continuo, partite in serie. Ottavi e quarti per definire il quadro delle semifinali, in programma quest'oggi. Angelique Kerber difende la prima posizione mondiale, ma crolla poi al cospetto di Johanna Konta, protagonista in stagione sull'erba e possibile favorita ad Eastbourne. La britannica deve però sconfiggere la maledizione Pliskova. Sei partite, un solo successo con la ceca, nell'ultimo appuntamento del 2016, a Beijing. In precedenza, sequenza di delusioni. Su questi campi, dodici mesi fa, semifinale e W in rimonta della ceca. Aldilà dei numeri, la Konta, già finalista a Nottingham, sembra avere le armi per contrastare la terza testa di serie, perfetta ieri nel gestire le difficoltà iniziali con la Kuznetsova.

Più indirizzata appare la prima semifinale. Heather Watson - in tabellone grazie a una wild card - è la sorpresa del torneo. Dopo il successo d'avvio con la Tsurenko, tre affermazioni pesanti con Cibulkova, Pavlyuchenkova e Strycova. La Wozniacki appare però perfettamente centrata, difficile esponga il fianco alla rivale, specie dopo la splendida performance offerta contro la Halep. Sotto di un set, ritorno di carattere e sfuriata decisiva al terzo. Un sigillo che dà seguito al perentorio assolo con la Vesnina. Tra le due, in passato, due incontri, una gioia per parte. Colpo Watson a Monterrey, risposta Wozniacki ad Honk Kong, il tutto nel 2016.

CENTRE STARTS AT 11:00 AM

SF (WC) Heather Watson VS (6) Caroline Wozniacki

SF (5) Johanna Konta VS (3) Karolina Pliskova