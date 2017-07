Wimbledon 2017, donne - I risultati del Day 1: promosse Kvitova ed Halep

Google Plus

Kvitova - Fonte: @Wimbledon / Twitter

La prima giornata di Wimbledon si appresta ad essere archiviata. Tanti match in programma, 17 campi utilizzati, cascate di talento. Andiamo a scoprire i risultati

►Centre Court

Un solo match femminile. Dopo la vittoria di Andy Murray ai danni di Alexander Bublik, scende in campo Petra Kvitova. La ceca - aggredita alla mano sinistra lo scorso dicembre - è tornata al Roland Garros, ha vinto Birmingham ed ora brilla ai Championship. Due set bastano per superare Johanna Larsson.

►Court 1

Quattro incontri femminili, in mezzo la vittoria convincente di Rafa Nadal. Venus Williams ha incrociato la racchetta con Elise Mertens. L'americana parte benissimo, soffre, ma vince in due set. Poi piange, pesa l'accusa di incidente mortale sollevata a suo carico. Johanna Konta supera Su-Wei Hsieh con un doppio 6-2, segnali positivi. In corso Victoria Azarenka - Catherine Bellis. a seguire Carla Suarez Navarro - Eugenie Bouchard

►Court 2

Due match maschili e due femminili. Simona Halep entra per seconda, al cospetto di Marina Erakovic. Compito facile, 2 set veloci. Tra poco Maryna Zanevska - Heather Watson

►Court 3

Quattro match, equamente divisi. Kyrgios abbandona Wimbledon, scende in campo Elina Svitolina. Un tirato 7-5 7-6 per sbarazzarsi di Ashleigh Barty. In serata la recente campionessa di Wimbledon Jelena Ostapenko incrocia la racchetta con Aliaksandra Sasnovich

►Court 12

Il nostro Cecchinato cede a Nishikori. Prima di lui, Madison Keys rifila 6-4 6-2 a Nao Hibino. Lotta serrata tra Dominika Cibulkova e Andrea Petkovic. Il match termina 9-7 al terzo in favore della slovacca

►Court 18

Apre il programma un match WTA, prima di lasciare ampio spazio ai maschi. Nell'incontro in questione, Beatriz Haddad Maia elimina in due set Laura Robson

Halep - Fonte: @Wimbledon / Twitter

►Court 4

Un solo match anche qui, stavolta adibito a chiudere il sipario. Ana Bogdan non soffre contro la cinese Ying-Ying Duan e vola al 2T

►Court 5

La maratona Khachanov - Kuznetsov, l'azzurro Seppi vincente contro Gombos, poi le donne. Madison Brengle non sbaglia contro Richel Hogenkamp, periodico 6-3. Tra poco Marketa Vondrousova, prospetto futuro, contro Shuai Peng.

►Court 6

Bolelli-Lu e Vesely-Marchenko; nel mezzo, Mirjana Lucic-Baroni cede lottando a Carina Witthoeft. La teutonica vince 8-6 al terzo

►Court 7

Nel sandwich maschile, la salsa è WTA: Barbora Strycova e Veronica Cepede Royg vengono incastonate tra Shapovalov-Janowicz e Rosol-Laaksonen. Vince la N°22 del seeding, doppio 6-3

►Court 8

La nostra Camila Giorgi apre il programma. Soffre nel primo set, tenta di recuperare ma va nelle tasche transalpine. Non si perde d'animo e conquista i due successivi accedendo al 2T.

►Court 9

Come le rime, così il programma. Campo 9 dove si alternano match maschili e femminili secondo l'ordine ABBA. Naomi Osaka - 2° incontro - supera Sara Sorribes Tormo in due set. A seguire, Caroline Garcia umilia Jana Cepelova, 6-1 6-1

Svitolina - Fonte: @Wimbledon

►Court 11

Ben 5 match sull'11, 3 femminili. Enorme la nostra Francesca Schiavone, la quale spazza via Mandy Minella. Due set senza storia, dominati con il punteggio di 6-1 6-1. Nel 4° incontro, Francoise Abanda trionfa contro Kurumi Nara

►Court 14

Due match in programma, entrambi da completare. Naomi Broady - Irina-Camelia Begu; Sabine Lisicki - Anna Konjuh

►Court 15

Campo 15 che pullula di match femminili. Su 5 incontri, 4 riguardano il gentil sesso. Apre Aryna Sabalenka, vittoriosa contro Irina Khromacheva; Maria Sakkari non lascia scampo a Katerina Siniakova; Danka Kovinic alza bandiera bianca contro Jennifer Brady. In campo - adesso - Donna Vekic e Natalia Vikhlyantseva.

►Court 16

Un peccato. Roberta Vinci cede a Kyristina Pliskova dopo aver giocato e perso un tie-break stregato. La sorella minore di Karolina vince poi 6-2 il 2°.

►Court 17

Un match femminile apre il programma, l'altro lo chiude. Vince Qiang Wang contro Kai-Chen Chang, in corso Yulia Putinseva - Anastasija Sevastova.