Garbine Muguruza - Venus Williams in diretta, LIVE Wimbledon 2017 (15:00)

Buon pomeriggio amici lettori e benvenuti alla diretta scritta, live ed online, del match tra Garbine Muguruza e Venus Williams, valido per la finale di Wimbledon 2017. Da Simone Cappelli e dalla redazione tennis-Vavel, l'augurio di un piacevole match in nostra compagnia.

La grazia di una libellula, lo charme di una principessa, la stimmate di una campionessa. Venus Williams è ancora una volta in finale a Wimbledon, più forte di una patologia che le aspira energia e linfa vitale. La finale degli AO raccontava un favola sportiva, adesso a Londra conferma che non era un caso. 1T in cui sconfigge Mertens, lottando solo nel primo set; affronta Wang al 2T rimontando un parziale. Supera rispettivamente Osaka e Konjuh. Ai QF spazza via la Ostapenko, inibisce la Konta in SF

Williams - Fonte: @Wimbledon / Twitter

Il braccio bionico, il gioco offensivo, la forza mentale su una linea d'onda differente rispetto a quella fisica. Garbine Muguruza è stata sempre una giocatrice debordante ed ingiocabile, nei momenti sì. Da top 3. Eppure la carriera dell'iberica ha subito vari alti e bassi, fino all'uscita dalla top-ten in questo travagliato 2017. L'acquisto di Conchita Martinez per la stagione su erba sta dando i suoi frutti: 1T facile contro Alexandrova, stessa sorte con Wickmayer e Cirstea. Al 4T affronta Kerber; va sotto di un set, poi recupera mostrando carattere, forza di volontà e talento. Ai QF doma Kuznetsova senza il minimo rischio, in SF si fa beffe della Rybarikova

Muguruza - Fonte: @Wimbledon / Twitter

Sono 4 i precedenti totali, comanda Williams con 3 vittorie. L'ultimo head to head risale al maggio dell'anno in corso, e coincide con la prima ed unica vittoria. A Roma, sulla superficie a lei più congeniale, Muguruza supera Venus 6-2 al terzo raggiungendo così la semifinale

Williams - Muguruza - Fonte: @WTA / Twitter

