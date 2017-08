WTA Washington - Halep spegne Stephens, Errani - Dodin per un posto al terzo turno

L'incontro più atteso si risolve al tramonto del primo parziale. Simona Halep si aggiudica per 7 punti a 3 il tie-break e frantuma la resistenza di Sloane Stephens. Il muro americano regge di fronte alle soluzioni rumene, la Stephens è spesso in difficoltà in battuta, ma cancella ripetute palle break e mantiene l'andatura della rivale. Il prolungamento funge, come detto, da spartiacque, perché in avvio di secondo la Halep allunga in modo perentorio e chiude poi senza concedere alcun gioco. La reazione d'orgoglio della Stephens è tardiva, la Halep non fa sconti. 60.

La Makarova supera 76 63 la Loeb, la portoricana Puig si sbarazza della Hibino, infine la Tig doma, con periodico 76, la Watson. La pioggia altera il programma, diversi incontri, quindi, posticipati in data odierna. La Bouchard, in difetto da diverse settimane, apre sul Centrale con la McHale. Un solo match femminile sul Grandstand 1. La Mladenovic, seconda testa di serie, incrocia la Maria. Sul Grandstand 2, invece, Lisicki - Grammatikopoulou. Sono questi incontri di primo turno, di secondo turno è quello tra Puig e Makarova.

Sul campo n.1, l'unica italiana, Sara Errani. Reduce dalla bella vittoria con la Ozaki, trova la Dodin, non certo in un periodo di forma smagliante. In precedenza, Niculescu - Hibino, a chiudere Van Uytvanck - Goerges.

Il programma

STADIUM STARTS AT 1:50 PM

1ST RD (8) Christina Mchale VS Eugenie Bouchard

GRANDSTAND 1 STARTS AT 2:00 PM

1ST RD Tatjana Maria VS (2) Kristina Mladenovic

GRANDSTAND 2 STARTS AT 2:00 PM

1ST RD Sabine Lisicki VS (Q) Valentini Grammatikopoulou

2ND RD Monica Puig VS (7) Ekaterina Makarova

COURT 1 STARTS AT 2:00 PM

1ST RD (6) Monica Niculescu VS Nao Hibino

2ND RD Sara Errani VS (5) Oceane Dodin

2ND RD Alison Van Uytvanck VS (4) Julia Goerges