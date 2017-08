Google Plus

WTA Toronto, i risultati - Foto: WTA

Si chiude al primo turno l'avventura canadese di Roberta Vinci. Un pizzico di rammarico, per la prestazione dell'azzurra e per l'andamento del match. La tarantina trascina il primo parziale al tie-break, cedendo bruscamente nelle fasi iniziali del prolungamento, e poi sciupa un cospicuo vantaggio nel secondo set, quando si trova avanti prima 41 e poi 52, con l'occasione di chiudere al servizio. La Kasatkina cavalca i suoi colpi, potenti e risolutori, e si infila nelle incertezze di Roberta. 76 76, a 1 il secondo tie-break.

Petra Kvitova supera, invece, l'ostacolo Suarez. La ceca ha gioco facile in avvio di contesa - 61 - poi deve respingere il ritorno di una Suarez brava a variare soluzioni e pesantezza di palla. 76(5) Kvitova e pass per il turno successivo. Significativa anche l'affermazione di Sloane Stephens. L'americana, da poco di ritorno nel circuito, lotta con la Putintseva e ha una feroce reazione dopo il 67(4) d'apertura. 60 e parziale decisivo, ultima parola a stelle e strisce - 64. La Cibulkova doma la Tsurenko - 76 64 - mentre Venus Williams, contro la Begu, rimedia ad un passaggio a vuoto nel secondo set. 61 36 63 per la maggiore delle sorelle Williams.

Cade, a sorpresa, la Mladenovic. La transalpina sbatte sul muro ceco, anche sul cemento la Strycova conferma la sua proverbiale solidità. 62 63. La Gavrilova - 63 63 - piega l'Arruabarrena, più a suo agio in altro contesto, la Ostapenko deve ancora completare il suo processo di crescita su questa superficie. Fuori subito, KO al terzo con la Lepchenko. 16 76 76. Infine, da segnalare il ritiro della Konjuh al termine del primo set. 62 Flipkens, poi lo stop.

Altri risultati:

Osaka - Watson 64 41 rit.

Sevastova - Davis 61 46 63

Alexandrova - Vickery 61 76

Siniakova - Duque Marino 64 64