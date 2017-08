WTA Toronto - Day 2, il programma

Wozniacki - Fonte: @CaroWozniacki / Twitter

Come di consueto, Rogers Cup che fa la spola tra Montreal e Toronto. L'anno scorso, i maschi battagliavano a Toronto e le donne a Montreal; quest'anno le parti s'invertono. Day 2 nella città dell'Ontario, con 4 TDS impegnate dal tardo pomeriggio italiano. Scopriamo il programma

Centre Court

Alle 11 ora locale - 17 italiane - inaugurano la scaletta Julia Goerges e Catherine Bellis. La tedesca - N°45 - è un'esperta tennista alla soglia dei 30 anni, Bellis rappresenta la corrente Next Gen. Un unico precedente risalente a due mesi fa: 6-1 6-1 per la teutonica sull'erba di Mallorca. A seguire, Donna Vekic - Q - sfida Eugenie Bouchard - WC. La ventunenne croata è in costante crescita, Genie prova a scacciare via i fantasmi a Toronto. Un solo precedente, datato Shenzen 2016: vittoria in rimonta della canadese, 7-5 al terzo. Terzo match tra Agnieska Radwanska - N°10 del tabellone - e CoCo Vandeweghe. Sfida angusta per la polacca, protagonista di una stagione - finora - in chiaro scuro. Cinque precedenti, quattro a favore di Aga, ma la statunitense ha vinto l'ultimo l'anno scorso a Birmingham. Il programma serale accoglie Timea Babos, impegnata contro la WC Bianca Andreescu. Nessun precedente, primo incontro. Chiudono il programma Exaterina Alexandrova - Q - e Caroline Wozniacki - N°6 del seeding. Ostacolo più che abbordabile per la danese, primo testa a testa

Grandstand

Come nel Campo Centrale, la Grandstand propone 5 sfide, scaglionate tra la mattinata ed il pomeriggio. Primo match che vede di fronte Sorana Cirstea - Q - contro Caroline Garcia. Favorita la transalpina, primo incontro. A seguire, Shuai Peng - recente vincitrice a Nanchang - sfida Ekaterina Marakova. Match non scontato, che promette spettacolo. Un solo precedente, risalente al 2013: vinse Peng. Scende poi in campo Anastasia Pavlyuchenkova, la quale incrocia la racchetta con Alizè Cornet. Ben 5 i precedenti, tutti a favore della russa. Arriva il turno della N°5 del mondo e del seeding Elina Svitolina, opposta a Daria Kasatkina. La 22enne vuole continuare ad inanellare ottimi risultati e prestazioni, ma attenzione alla Kasatkina. Un unico precedente, ad appannaggio dell'ucraina. Programma che si chiude con la sfida tra Barbora Strycova e Daria Gavrilova. Match interessante, tra due giocatrici che si equivalgono. Primo H2H.

Court 1

Due sfide nel terzo campo in ordine d'importanza. Aprono Oceane Dodin e la Q Ashleigh Barty. Nessun precedente, primo incontro. A seguire, la TDS N°16 Elena Vesnina sfida Alison Riske. Tre precedenti, avanti la statunitense.

Court 4

Un solo match sul Campo 4. Incrociano le racchette Mirjana Lucic-Baroni e Magdalena Rybaricova - LL. Incontro che potrebbe risultare tirato, con pochi snodi importanti. Nessun precedente

