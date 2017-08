WTA Toronto, i risultati

Il martedì di Toronto non offre particolari novità. Caroline Wozniacki si impone in due rapidi set sulla Alexandrova, la Pavlyuchenkova concede un solo gioco alla transalpina Cornet. Piace sottolineare l'affermazione di Agnieszka Radwanska. Partita non semplice con l'americana Vandeweghe, specie dopo mesi in difetto, a caccia di vittorie e fiducia. La polacca sbriga la pratica concedendo poco o nulla, può essere il torneo della svolta. La Makarova, titolo a Washington, W in finale con la Goerges, conferma il momento e rifila un sonoro 63 61 alla Peng, mentre proprio la tedesca inciampa nel talento della Bellis. La Goerges apre bene, sale 52 e, dopo un attimo di titubanza, chiude il set. Il ritorno a stelle e strisce diventa però poderoso in apertura di secondo. Palle break in serie, rottura ed allungo. Trend che trova ulteriore conferma nel terzo e decisivo set.

La Vekic acuisce la crisi della Bouchard, mentre serrata è la lotta tra Strycova e Gavrilova. Si impone in rimonta la ceca, secondo squillo dopo quello d'esordio con la Mladenovic. La Kasatkina - fatale alla Vinci - capitola contro l'ucraina Svitolina - 76 64. La giovanissima Andreescu - speranza di casa - alza bandiera bianca con la Babos, dopo un buon primo set, la Vesnina regola, con periodico 63, la Riske.

La partita tra Barthy e Dodin si interrompe nel corso del primo parziale, complice il ritiro della francese. Infine, la Garcia piega una tenace Cirstea, mentre la lucky loser Rybarikova spezza la resistenza della Lucic. 75, poi un crollo repentino della veterana croata.

Wozniacki - Alexandrova 63 60

Svitolina - Kasatkina 76(4) 64

Strycova - Gavrilova 46 76(5) 63

Pavlyuchenkova - Cornet 60 61

Radwanska - Vandeweghe 63 62

Babos - Andreescu 64 61

Vekic - Bouchard 63 64

Makarova - Peng 63 61

Vesnina - Riske 63 63

Barthy - Dodin 50 rit.

Bellis - Goerges 46 63 62

Garcia - Cirstea 62 67(4) 64

Rybarikova - Lucic Baroni 75 60