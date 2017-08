WTA Toronto, il programma di giornata - Source: Vaughn Ridley/Getty Images North America

Si completa, a Toronto, il secondo turno, attesa quindi per l'esordio delle principali protagoniste della rassegna canadese. Dalle 17, ora italiana, il via ai primi incontri.

Campo Centrale

Garbine Muguruza inaugura il programma sul campo principale. Dopo la cavalcata londinese, semifinale a Stanford, campagna sul cemento bloccata da una Keys versione extra-lusso. Salutare stop, per ritrovare le giuste coordinate in vista di Toronto. Primi passi con la Flipkens - 3-2 per la spagnola al momento. La belga, reduce dal percorso di qualificazione, vanta l'affermazione al primo turno con la Konjuh. 62, poi ritiro croato. Karolina Pliskova deve invece consolidare il suo status di regina. Percorso netto con la Pavlyuchenkova. Quattro vittorie, superficie che esalta le poderose soluzioni della ceca. Attenzione però alla russa, devastante con la Cornet. Venus Williams, finalista a Wimbledon, splendida nel suo incedere, reduce da un avvio con la Begu non entusiasmante, trova la Siniakova, buon test. Nella sessione serale, Halep e Kerber. La rumena, quarti a Washington e ritiro per un colpo di calore, riparte dal Canada con la Rybarikova. La Kerber tenta invece di dare corpo alle buone sensazioni londinesi. KO con la Muguruza, ma cenni di risveglio. La Vekic - qualificazioni e assolo con la Bouchard - può svelare lo stato di forma della teutonica.

Grandstand

Svetlana Kuznetsova osserva la giovane Bellis. Vittoria a cinque stelle con la Goerges per l'americana. Ritorno di qualità da un set sotto, ha l'impronta della campionessa. Per la Kuznetsova, primo impegno sul cemento, rischia. Cibulkova - Safarova è un classico, decimo confronto, un'incollatura di vantaggio per la slovacca, reduce però da due sconfitte nel 2017. Miami e Birmingham, sigillo ceco. La Radwanska, avvio convincente con la Vandeweghe, deve superare la Babos, Konta - Makarova è match da seguire. La britannica ha sì in bacheca quattro successi con la russa, ma la nativa di Mosca giunge dal titolo di Washington ed è in fiducia. In Australia, nell'annata corrente, 61 64 Konta. Partita aperta, aldilà dei numeri.

Campo n.1

Sul campo 1, si completa la giornata. Tre incontri in programma, ovviamente di tasso tecnico inferiore. La francese Garcia gioca con la Lepchenko, la Vesnina, possibile sorpresa canadese, lotta con la Barthy. La Sevastova duella con la Osaka.