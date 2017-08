WTA Toronto, il programma: Kerber - Stephens, Radwanska sfida Wozniacki, Strycova per Halep

Foto: WTA

Terzo turno a Montreal, terzo turno a Toronto. Si gioca sul Centrale e sul Grandstand, 8 incontri di singolare in programma. Sulla carta, fermata agevole per la prima testa di serie, K.Pliskova affronta la nipponica Osaka, reduce dal percorso di qualificazione e puntuale nel cogliere le aperture della Sevastova al secondo turno. Di altro tenore il match tra Radwanska e Wozniacki, il diciassettesimo tra le due. Guida la danese 10-6, a Doha, in stagione, 75 63 per lei. La crescita della polacca rende incerto il pronostico, due vittorie nette con Vandeweghe e Babos per "urlare" il ritorno. La Strycova, fatale a Mladenovic e Gavrilova, può poi creare grattacapi alla Halep. 3-1 per la rumena il bilancio complessivo, con l'assolo sul rosso di Stoccarda qualche mese fa. Dopo il buon avvio con la Rybarikova, la Halep deve prestare attenzione.

Non prima dell'una, notte italiana, Venus Williams - firma di classe ed esperienza con la Siniakova - impugna la racchetta per respingere la Svitolina. Superficie favorevole all'americana, finalista a Wimbledon e sorprendente per continuità. La Muguruza chiude il programma del centrale con la Barty, da vendicare la sconfitta patita a Birmingham. Apertura con il segno "+" per la spagnola. Flipkens piegata dalle bordate della nativa di Caracas.

Sul Grandstand, Catherine Bellis, semifinalista a Stanford, splendida nel regolare una giocatrice solida come la Kuznetsova, trova la transalpina Garcia. La Makarova, titolo a Washington, successo con la Konta qui in Canada, lotta con la Safarova. Tre vittorie ceche in quattro precedenti, riscatto in vista? Infine, Angelique Kerber, terza testa di serie, lontano dai riflettori dopo mesi difficili. Archiviata la pratica Vekic, osserva l'ostacolo Stephens. Primi successi a Toronto per l'americana, da poco nel circuito dopo il lungo stop. Ieri, urrah con la Kvitova, è una mina vagante.

Il programma

Campo centrale - 17 ora italiana

K.Pliskova - Osaka

Radwanska - Wozniacki

Strycova - Halep

Svitolina - V.Williams

Barty - Muguruza

Grandstand

Bellis - Garcia

Safarova - Makarova

Kerber - Stephens