WTA Toronto, il programma dei quarti di finale

Come a Montreal, anche a Toronto è tempo di quarti. Apertura, nuovamente, con Karolina Pliskova, prima testa di serie del torneo, favorita al terzo turno dal ritiro della nipponica Osaka, all'alba del terzo set. La ceca affronta alle 18.30, ora italiana, Caroline Wozniacki. Settimo incrocio tra le due, in vantaggio 4-2 la danese. Si tratta del quarto confronto in stagione, Pliskova avanti 2-1. Successi, per lei, a Doha e nella finale di Eastbourne, KO invece a Miami. La versione spumeggiante della Wozniacki, ammirata contro la Radwanska, può crearle problemi.

Curiosità per il cammino di Sloane Stephens. Qualche titubanza al rientro, dopo un lungo e forzato stop, ora l'americana può cavalcare il cemento di casa. Tre successi - contro la coriacea Putintseva e stelle come Kvitova e Kerber - poca pressione sulle spalle. Può giocare, divertirsi, acquisire fiducia ed autostima. Con la Safarova, ok al terzo con la Makarova, è match aperto, aldilà delle due battute d'arresto maturate tra il 2014 e il 2015.

Il bilancio tra Svitolina e Muguruza è in perfetto equilibrio, tre affermazioni per parte. Un assolo a testa nel 2017, per la spagnola ad Indian Wells, per l'ucraina a Roma. La superficie, rapida, sposta l'ago della bilancia verso la Muguruza, ma l'impressionate performance della Svitolina con Venus Williams rimescola le carte. A completare il quadro, Simona Halep, concentrata, sul pezzo, con la Strycova. "Pesca" la Garcia, unico incontro tra le due a Sydney, nel 2016. Sigillo rumeno. La transalpina, perfetta con la Bellis, punta al colpaccio, ma la Halep non sembra voler far sconti.

Il programma

Campo Centrale - 18.30 (ora italiana)

K.Pliskova - Wozniacki

Stephens - Safarova

Svitolina - Muguruza

Garcia - Halep