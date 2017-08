Google Plus

WTA Toronto - Si completano i quarti, poi le semifinali

La pioggia altera il regolare svolgimento del programma a Toronto. Si preannuncia, quindi, una giornata intensa, da ultimare i quarti, poi spazio alle semifinali. Caroline Wozniacki supera, nel match d'apertura, la prima giocatrice del mondo, al termine di una sfida lunga tre set e ricca di colpi di scena. La Pliskova mantiene il pallino del gioco nelle fasi d'avvio, si guadagna addirittura un doppio break, ma non ha la forza per chiudere. Wozniacki ricuce e passa, 75. Il ritorno ceco si concretizza al tie-break, preludio del parziale decisivo, in cui è la danese ad avere il giusto piglio. 64.

Continua la marcia di Sloane Stephens. Quarta vittoria nel 2017, quarta vittoria a Toronto. Cade, questa volta, Lucie Safarova. Non basta alla nativa di Brno il perentorio rientro nel secondo, perché la Stephens riesce a non disunirsi e a mantenere nervi saldi. 75. Si fermano invece al termine del primo set Muguruza e Svitolina. 64 spagnolo, prima dello stop. Sul Centrale, l'epilogo dell'incontro tra la ragazza di Caracas e l'ucraina, sul Grandstand l'incrocio tra Halep e Garcia.

Non prima delle 19, ora italiana, la prima semifinale, tra Wozniacki e Stephens. 5-1 per la danese, ma ultima partita favorevole all'americana. Ad Auckland, nel 2016, 62 76. Duello interessante, pronostico difficile. Nella notte, si completa il quadro, da assegnare l'ultimo pass per la finale di domani.

Wozniacki - K.Pliskova 75 67(3) 64

Stephens - Safarova 62 16 75

Muguruza - Svitolina 64

Halep - Garcia