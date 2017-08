WTA Cincinnati: Kvitova e Keys sul Centrale. Giorgi e Vinci, partite difficili

Source: Michael Steele/Getty Images Europe

Dopo la sconfitta, prematura, a Toronto - 2T con la Stephens - Petra Kvitova torna in campo a Cincinnati. La ceca, alle 17 ora italiana, inaugura il programma sul Centrale. Da risolvere l'interrogativo Kontaveit, estone al debutto sul cemento e al rientro dopo la finale a Gstaad su terra. Al termine, spazio a Gavrilova e Mladenovic. Terzo confronto tra le due, nel 2016 un successo per parte, da sottolineare la lotta a Melbourne, con l'affermazione della Gavrilova 11-9 al terzo. Infine, Vandeweghe - Keys, derby americano. Madison cavalca l'ottimo momento di forma. Il titolo a Stanford ricolloca la Keys nell'élite della racchetta, dopo mesi di lavoro e rincorsa. La Vandeweghe, battuta proprio nella citata finale, ha l'occasione per cogliere l'immediato riscatto e al contempo cancellare la scoppola rimediata a Toronto dalla Radwanska.

Sul Grandstand, dopo due partite a livello maschile, la wild card Dodin attende l'olandese Bertens. Il piatto forte è però Lucic - Suarez. Momento difficile per entrambe. La spagnola è in difetto da diversi mesi, un cambio tecnico, sconfitte in serie. La croata, dopo uno spumeggiante avvio, è ora in striscia negativa. Dalla semifinale di Charleston, una profonda descensio. Due precedenti, firmati dalla Suarez Navarro.

La prima italiana protagonista è sul campo n.3. Roberta Vinci incrocia la racchetta con Timea Babos. 5-1 per la tarantina, 64 al terzo a San Pietroburgo nella stagione corrente. KO con la Kasatkina a Toronto, costretta a convivere con fastidi fisici più o meno gravi, la Vinci cerca l'acuto. Sasnovich - Kasatkina completa il programma femminile su questo rettangolo.

Sul 10, Davis - Haddad Maia e Townsend - Puig, tre le partite sull'otto. Dopo Tsurenko - Pavlyuchenkova, Camila Giorgi. Bene in fase di qualificazione con Eguchi e Rybarikova, scruta la Siniakova, titolo a Bastad con la Wozniacki, secondo turno a Toronto e resa al cospetto di Venus Williams. Un solo incontro in archivio, a Mosca nel 2014. 75 al terzo Siniakova.

CENTER

Petra KVITOVA (CZE) [14] v Anett KONTAVEIT (EST)

Daria GAVRILOVA (AUS) v Kristina MLADENOVIC (FRA) [13]

After 1 Men's Singles

CoCo VANDEWEGHE (USA) v Madison KEYS (USA) [16]

GRANDSTAND

After 2 Men's Singles

[WC] Oceane DODIN (FRA) v Kiki BERTENS (NED)

After 1 Men's Singles

Mirjana LUCIC-BARONI (CRO) v Carla SUAREZ NAVARRO (ESP)

STADIUM 3

After 3 Men's Singles

Timea BABOS (HUN) v Roberta VINCI (ITA)

Allaksandra SASNOVICH (BLR) v Daria KASATKINA (RUS)

COURT 10

Lauren DAVIS (USA) v Beatriz HADDAD MAIA (BRA)

After 2 Men's Singles

Taylor TOWNSEND (USA) v Monica PUIG (PUR)

COURT 8

Lesia TSURENKO (UKR) v Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS)

Katerina SINIAKOVA (CZE) v Camila GIORGI (ITA)

Veronica CEPEDE ROYG (PAR) v Yulia PUTINTSEVA (KAZ)