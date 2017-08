WTA Cincinnati, in campo Giorgi e Vinci - Source: Clive Brunskill/Getty Images Europe

Secondo turno, al femminile, sul cemento di Cincinnati. Venus Williams accende la competizione sul centrale, parte favorita contro la Barty, in virtù di un convincente esordio e di un palmares da regina. Nella tarda serata, K.Pliskova, prima testa di serie, fermata dalla Wozniacki a Toronto. Impugna la racchetta ed attende la LL Vikhlyantseva. Sul Grandstand, una mina vagante da tenere in considerazione. Madison Keys, titolo a Stanford, apertura senza macchia con la Vandeweghe, sfida la Kasatkina, coriacea, ma meno incisiva in questo contesto. Makarova - Kerber è invece match utile per valutare l'evoluzione della teutonica. Incontro n.13, Kerber in vantaggio 7-5, ma battuta al Roland Garros. Esordio con la Strycova, la conferma di una stagione positiva per la Makarova.

Riflettori anche sul primo match femminile in programma sul campo n.3. Petra Kvitova - affermazione in 3 sulla Kontaveit - "scruta" la Stephens. Semifinale a Toronto, W con la Safarova per rilanciare una candidatura di qualità. Le due si ritrovano proprio dopo la Rogers Cup, nell'occasione 62 al terzo per l'americana. La Svitolina, suo il 1000 canadese, 64 60 alla Wozniacki nell'atto conclusivo, inaugura il suo percorso con la Tsurenko. La citata Wozniacki è sul 10, braccio di ferro con la Vesnina. 7-2 per la danese al momento, ad Eastbourne, nel 2017, 61 62 senza appello.

Spicchio d'Italia. Roberta Vinci, firma preziosa con la Babos ad interrompere la striscia negativa, parte alla pari con la Sevastova, è invece scontro frontale tra Giorgi e Gavrilova. Qualificazioni e primo turno con la Siniakova, periodico 62, Camila medita l'ennesimo sgarbo.

Il programma

CENTER STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 1:00 PM

2ND RD (9) Venus Williams VS (Q) Ashleigh Barty

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (1) Karolina Pliskova VS (LL) Natalia Vikhlyantseva

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Daria Kasatkina VS (16) Madison Keys

NOT BEFORE 2:00 PM

2ND RD Ekaterina Makarova VS (3) Angelique Kerber

STADIUM 3 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (14) Petra Kvitova VS (WC) Sloane Stephens

NOT BEFORE 7:00 PM

2ND RD (5) Elina Svitolina VS Lesia Tsurenko

COURT 10 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD Yulia Putintseva VS (8) Svetlana Kuznetsova

2ND RD Elena Vesnina VS (6) Caroline Wozniacki

COURT 4 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (15) Anastasija Sevastova VS Roberta Vinci

2ND RD Alizé Cornet VS (11) Dominika Cibulkova

COURT 7 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Aleksandra Krunic VS Carla Suárez Navarro

COURT 11 STARTS AT 11:00 AM

2ND RD (Q) Camila Giorgi VS Daria Gavrilova

NOT BEFORE 12:30 PM

2ND RD (Q) Francoise Abanda VS Julia Goerges