WTA Cincinnati, il programma: Giorgi alla prova K.Pliskova

Tracce d'azzurro. Fuori Roberta Vinci - reazione senza esito al tramonto del secondo parziale - avanza Camila Giorgi. Scintille di tennis, piega la Gavrilova, strappa il terzo turno. Oggi, incrocio proibitivo, al cospetto di Camila la prima testa di serie, la prima giocatrice del ranking WTA, Karolina Pliskova. Incrocio n.5, la Giorgi cavalca il successo di Praga, ha i colpi per reggere il confronto, deve muovere la ceca, acuirne le lacune. Giocano sul campo n.3, in precedenza, sul medesimo rettangolo, Konta - Cibulkova, bilancio in equilibrio sul veloce lo scorso anno, un sigillo per parte. Centrata la slovacca, vittorie con Konjuh e Cornet, si fa preferire. Barty - W con Venus Williams ieri - e Wozniacki ad introdurre la giornata.

Sul Centrale, due incontri a livello femminile. Stuzzica quello tra Keys e Muguruza. Incedere poderoso quello americano, briciole per Vandeweghe e Kasatkina, Stanford come trampolino per l'ultima porzione di stagione, Cincinnati come definitivo ritorno? Di altro avviso la regina di Wimbledon, chiamata a cancellare lo 0-3 attuale. Nel 2017, proprio a Stanford, 63 62 Keys. Nella sessione serale, Makarova - Stephens. Lanciatissima anche Sloane, rivitalizzata dal cemento canadese ed ora da tenere in considerazione. Safarova e Kvitova per avanzare una candidatura, Makarova per cementificare l'ascesa.

Sul Grandstand, Simona Halep - approccio morbido con la Townsend - trova la Sevastova. Partita n.8 tra le due, avanti di un'incollatura la rumena, reduce però da tre affermazioni, due nel 2017, tra Stoccarda e Madrid. Elina Svitolina, regina a Toronto, scruta invece la Goerges, tennista solida, pericolosa.

Ultima il programma il duello tra Suarez e Kuznetsova sul campo n.10. Possibile ribaltone?

CENTER STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 1:00 PM

3RD RD (4) Garbiñe Muguruza VS (16) Madison Keys

NOT BEFORE 9:00 PM

3RD RD (WC) Sloane Stephens VS Ekaterina Makarova

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

3RD RD (15) Anastasija Sevastova VS (2) Simona Halep

NOT BEFORE 7:00 PM

3RD RD (5) Elina Svitolina VS Julia Goerges

STADIUM 3 STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 1:00 PM

3RD RD (Q) Ashleigh Barty VS (6) Caroline Wozniacki

3RD RD (7) Johanna Konta VS (11) Dominika Cibulkova

NOT BEFORE 5:00 PM

3RD RD (1) Karolina Pliskova VS (Q) Camila Giorgi

COURT 10 STARTS AT 11:00 AM

3RD RD Carla Suárez Navarro VS (8) Svetlana Kuznetsova

