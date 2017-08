WTA Cincinnati, il programma: Muguruza - Kuznetsova e Konta - Halep sul Centrale, da definire gli altri quarti

WTA - Twitter

Al maschile, sono da ultimare due incontri di terzo turno, al femminile la situazione è ancor più complessa. Dopo la pioggia di ieri, si torna in campo alle 17, ora italiana. Il campo centrale ospita i due quarti di finale certificati. Garbine Muguruza, possibile favorita nella corsa al titolo, dopo il successo in tre set con l'americana Keys, utile anche a vendicare la recente sconfitta di Stanford, trova la russa Kuznetsova, giocatrice solida, puntuale a cogliere l'alterno momento della Suarez. 4-1 Muguruza il conto dei precedenti, nella stagione corrente, a Wimbledon e Brisbane, doppia firma, senza appello. Johanna Konta, nella sessione serale, gioca invece con la seconda testa di serie a Cincinnati, Simona Halep. L'affermazione con la Cibulkova per certificare il ritorno ad alto livello, dopo la prematura eliminazione in Canada. Ora la britannica deve dare peso alla sua candidatura con una Halep in ottima forma, piegata dal caldo a Toronto, ma qui tirata a lucido e pronta a giocarsi le sue carte.

Caroline Wozniacki attende, sul Grandstand, non prima delle 21.30, una tra Giorgi e Pliskova. Avvio difficile per Camila, 24 ore per ritrovare le coordinate, per ricucire l'iniziale allungo ceco. Confronto in programma sul 3, 3-0 per la prima giocatrice del mondo al momento. Il medesimo rettangolo accoglie anche l'ultimo quarto di finale, ancora però da definire. Svitolina o Goerges, Stephens o Kasatkina, due interrogativi da sciogliere alle 19. Sul 10, l'ucraina, fresca di titolo a Toronto, duella con la teutonica, sul 4, l'americana, ritrovata, va all'assalto della Makarova.

Il programma

CENTER STARTS AT 11:00 AM

QF (4) Garbiñe Muguruza VS (8) Svetlana Kuznetsova

NOT BEFORE 7:00 PM

QF (7) Johanna Konta VS (2) Simona Halep

GRANDSTAND STARTS AT 11:00 AM

NOT BEFORE 3:30 PM

QF Karolina Pliskova or Camila Giorgi VS (6) Caroline Wozniacki

STADIUM 3 STARTS AT 1:00 PM / WTA TBF 3/0

3RD RD (1) Karolina Pliskova VS (Q) Camila Giorgi

NOT BEFORE 5:00 PM

QF Elina Svitolina or Julia Goerges VS Sloane Stephens or Ekaterina Makarova

COURT 10 STARTS AT 1:00 PM

3RD RD (5) Elina Svitolina VS Julia Goerges

COURT 4 STARTS AT 1:00 PM

3RD RD (WC) Sloane Stephens VS Ekaterina Makarova